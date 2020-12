Járvány

'Azt éreztem, elég volt, inkább legyen vége' - Pataky Attila majdnem feladta a harcot a koronavírus ellen

Nagyon megkínozta a betegség a covidból nemrég felépült Pataky Attilát, akinek volt olyan pillanata, amikor inkább feladta volna, mintsem hogy még tovább kelljen szenvednie a betegségtől.



"Amikor bekerültem a kórházba, akkor a második-harmadik nap volt egy holtpont. Abban a két napban annyi fájdalom, szorongás és félelem volt bennem, hogy azt éreztem, elég volt, inkább legyen vége!" - mesélte Pataky a Blikknek, hozzátéve, hogy a felesége tartotta benne a lelket, és nem hagyta, hogy feladja. Megérte a kitartás, az énekes ugyanis pár nap után javulni kezdett, erre pedig abból jött rá, hogy a mentők szirénáit nem a halál, hanem a megmentés hangjaként kezdte hallani.



"A város beszűrődő zaja is az életet jelentette, és azt, hogy én innen szeretnék visszamenni oda, az életbe. Meg kellett élnem ezt a vírus rock and rollt, de Isten és az Edda-tábor segítségével kijöttem belőle" - mondta a zenész a lapnak. Pataky Attila nyolc nap után a saját felelősségére hagyta el a kórházat, otthon lábadozott tovább. Azzal együtt, hogy ennyire megkínozta, a koronavírus-járvány jó eséllyel meg is mentette a zenészt, mivel orvosai már jó ideje hiába kérték, hogy vonuljon el egy hosszabb pihenőre, ha nem jön a tavaszi koncertstop, ezt aligha tette volna meg. Így viszont muszáj volt, amit az egészsége hosszú távon alighanem meg is fog hálálni. A zenész már teljesen jól van, azóta már tévés szereplése is volt a TV2 Nicsak, ki vagyok? című műsorában, ahol épp a napokban lepleződött le.