Japán zeneszerző nyerte a Zeneakadémia Bartók Világversenyét

A japán Okamoto Sinszuke kapta az első díjat a komponistáknak meghirdetett idei Bartók Világversenyen. A Zeneakadémia jövő évi rendezvényére december 15-től lehet jelentkezni.



Élő online közvetítésben 32 országból követték a Bartók Világverseny idei díjkiosztó gálaestjét szombat este. A járványhelyzet miatt zárt ajtók mögött, közönség és a díjazottak nélkül tartott, térítésmentesen nézhető záró rendezvényen a helyezést elnyert művek is elhangzottak az Accord, a Korossy és a Kökény Kvartett tolmácsolásában - közölték a szervezők vasárnap az MTI-vel.



Ezúttal zeneszerzők pályázhattak vonósnégyesre írt műveikkel: 59 országból 348 kompozíció érkezett. A rangos nemzetközi zsűri döntése alapján az ötezer euróval járó első helyezést Kalligráfia Földre és Levegőre című művéért a 33 éves japán komponista, Okamoto Sinszuke kapta, aki ezen felül az együttműködő partner UMP Editio Musica Budapest díját is elnyerte, így kompozíciója a jövő évi verseny középdöntőjének választható darabjai között szerepel.



A háromezer eurós második díjat a koreai Noh Szong Dzsu (Noh Seung Ju) kapta Barlanglakó című szerzeményéért, a kétezer eurós harmadik díjat pedig Papel című munkájáért a szintén koreai Kim Dzsong Hun (Kim Jonghoon). A zsűri elismerésében részesült Szüts Apor (Morsmordre - Toccata quasi una Fantasia), Jose Gonzalez Granero (2. vonósnégyes - Bezártságban), valamint Brandenburg Ádám (Distances). Utóbbi megkapta az Editio Musica Budapest másik különdíját, így az ő szerzeménye is bekerül a jövő évi Bartók Világverseny repertoárjába.



Vigh Andrea, a Zeneakadémia rektora beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy a nagyszámú jelentkező bizonyítja: a Bartók Világverseny zeneszerzői fordulója mára beérett. "A fiatal komponisták számon tartják, készülnek rá, és erre büszkék lehetünk. Sok kiváló alkotás érkezett, tudott miből válogatni a rangos nemzetközi zsűri".

Eötvös Péter zsűrielnök, világhírű zeneszerző szerint merész kezdeményezés volt vonósnégyest íratni a fiatal komponistákkal. "Jó vonósnégyest komponálni a legkényesebb feladat, mert ebben a műfajban koncentrálódik a kamarazenélés tudománya" - hangsúlyozta. Hozzátette: a nemzetközi zsűri olyan alapelveket tartott szem előtt, mint az adott kompozíció szakmai színvonala, a vonósnégyes-hangzás teljességére való törekvés. Fontos szempont volt továbbá, hogy a pályázó műve a zenei egyetemek vonósainak lehetőséget adjon elősegíteni a fiatal kvartettek fejlődését és összeforrottságát.



A rangos testületben rajta kívül Unsuk Chin Németországban élő dél-koreai komponista; Chaya Czernowin izraeli-amerikai zeneszerző, a Harvard Egyetem tanára; Johannes Meissl osztrák hegedűművész, kamarazenész és tanár, a European Chamber Music Academy egyik művészeti vezetője, a Bécsi Zeneművészeti Egyetem rektorhelyettese; valamint Fekete Gyula, a Zeneakadémia rektorhelyettese, a Zeneszerzés Tanszék vezetője foglalt helyet.



Az elismerések kihirdetése után Vigh Andrea nyilvánosan meghirdette a Bartók Világverseny jövő évi, vonósnégyes együttesek számára kiírt fordulóját, amelyre december 15-től lehet jelentkezni a bartokworldcompetiton.hu portálon. A megmérettetés 2021. október 25. és 31. között fog zajlani a Zeneakadémián.