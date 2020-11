Kultúra

Virtuális adventi kalendáriumot indít decemberben a Müpa

Az intézmény a virtuális naptárral szeretne különleges élményt nyújtani mindazoknak, akik szívesen kapcsolódnak be a közös ünnepvárásba. 2020.11.28 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Virtuális adventi kalendáriumot indít A művészet mindenkié címmel december elsejétől a Müpa a weboldalán.



Decemberben mindennap kinyílik a Müpa digitális adventi kalendáriumának egy-egy ablaka, amelyek mögött minden alkalommal irodalmi különlegességek, klasszikus és könnyűzenei csemegék vagy exkluzív, eddig soha nem látott felvételek lesznek elérhetők - közölte a Müpa az MTI-vel.



Az intézmény a virtuális naptárral szeretne különleges élményt nyújtani mindazoknak, akik szívesen kapcsolódnak be a közös ünnepvárásba - olvasható a közleményben.



Emellett az intézmény Müpa-ajándékutalványokkal is készül az ünnepi időszakban. Azok a látogatók, akik legalább 10 000 forint értékben ajándékutalványt vásárolnak, további 1000 forintos utalványt kapnak ajándékba.



Advent első vasárnapján, november 29-én a Müpa Home programjában este fél 8-tól az Orfeo Zenekar és a Purcell Kórus ad közös koncertet a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből. Az élő közvetítésben barokk és klasszikus művek csendülnek fel Vashegyi György vezényletével.



Mint írják, ebben a rendkívüli évben már többször bebizonyosodott, hogy a kultúra és a művészet segítségével könnyebb átvészelni a legmegterhelőbb napokat is. Ezt vallja a Müpa is, ezért szeretné kreatívan, mindenki számára örömtelivé varázsolni az elkövetkezendő néhány hetet.