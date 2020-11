Kultúra

Adventi kalendárium és életnagyságú Diótörő báb a gyulai Almásy-kastélyban

A kastély életének mindig is szerves része volt a "karácsonyvárás", Almásy Dénes gróf már a múlt század elején rendezett jótékonysági célú karácsonyi bazárt. 2020.11.27 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az ünnepvárás örömét, a régi korok karácsonyi hangulatát szeretné felidézni a zárvatartás idején is a gyulai Almásy-kastély, amely adventi kalendáriumi díszvilágítással és két életnagyságú Diótörő bábuval kedveskedik a városlakóknak - tájékoztatta az MTI-t Fekete-Dombi Ildikó ügyvezető-igazgató.



Kifejtette, a kastély életének mindig is szerves része volt a "karácsonyvárás", Almásy Dénes gróf már a múlt század elején rendezett jótékonysági célú karácsonyi bazárt. A kastély 2016-os újranyitása óta szerveztek adventi programokat, ám ezeket a pandémia miatt idén nem lehet megtartani.



Ennek ellenére szeretnének "visszahozni valamit a régi hangulatból", részt venni a gyulaiak ünnepi időszakában, ezért advent első vasárnapján kihelyeznek két életnagyságú, saját készítésű Diótörő bábot a kastély- és a várkertbe.



Vasárnaptól indul a télikert előtt egy karácsonyi hangulatú animációs film vetítése is, amelyet korhű, ünnepi zene fest alá. Ugyanide decemberben kihelyeznek majd egy fotópontot is.



Hozzátette: december 1-jén elindítják az adventi kalendáriumi díszvilágítást is. A kastély ablakaiban december 24-éig minden nap meggyullad egy gyertya és megjelenik egy dísz, egy ajándék - mondta Fekete-Dombi Ildikó.