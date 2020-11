Kultúra

Kiderült, ki váltja Johnny Deppet a Legendás állatok folytatásában

2020.11.27 05:30 MTI

Mads Mikkelsen veszi át Johnny Depp szerepét a Legendás lények és megfigyelésük című produkció folytatásában - jelentette be a Warner Bros. filmstúdió szerdán.



Az 55 éves dán színészt a közönség számos nagy sikerű filmben és a Hannibál című amerikai tévésorozatban is láthatta. Mikkelsen a Harry Potter-saga fantáziavilágában játszódó filmben Gellert Grinelwaldot, a gonosz varázslót alakítja majd.



Deppnek azért kellett visszaadnia a szerepet, mert októberben elvesztette azt a pert, amelyet rágalmazás miatt indított a brit The Sun ellen, amely "nőverőként'" írt róla. A három hónapos tárgyaláson Depp és volt felesége, Amber Heard is részletekkel szolgált viharos házasságukkal kapcsolatban. A bíróság azonban nem fogadta el a színész bizonyítékait arról, hogy nem bántotta a feleségét.



Depp közben Londonba költözött, hogy részt vegyen a Legendás állatok folytatásának forgatásában, de a bírósági ítélet után, amely kimondta, hogy a bulvárlap nevezheti "nőverőnek" a színészt, a Warner felkérte, hogy távozzon a produkcióból.



Mikkelsen korábban olyan akciófilmekben játszott, mint a Doktor Strange vagy a Casino Royale, de A vadászat vagy a Sarkvidék című drámában is ő volt a főszereplő.



A Legendás lények és megfigyelésük-sorozat Newt Scamander varázslatos kalandjait dolgozza fel, hatvan évvel a Harry Potter-filmek története előtt. A sorozatban számos szereplő megjelenik, akiket a varázslófiú történetében már megismerhetett a közönség.



A Legendás lények 3. epizódját 2022 júliusában mutatják be a mozik. Az ötrészesre tervezett sorozat első két epizódjára 1,5 milliárd dollárért váltottak jegyet a nézők világszerte.