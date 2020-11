Kultúra

Michael Winterbottom tévéfilmet forgat Boris Johnsonról

A koronavírus-járvány alatt a válságos brit politikai helyzettel és saját betegségével is megküzdő Boris Johnson brit kormányfőről forgat tévés produkciót Michael Winterbottom.



A The Hollywood Reporter értesülése szerint a BAFTA-díjas rendező (Hatalmas szív, Ezen a világon) Revolution Films produkciós cége a Passenger produkciós céggel együttműködve kötött szerződést a Fremantle médiaóriással produkciók létrehozására.



A megállapodás részeként készül el elsőként a This Sceptred Isle című produkció, amely Johnsonról és a brit covid-válságról szól. A sorozatot Winterbottom írja és rendezi, executive producere pedig Melissa Parmenter lesz a Revolution Filmstől és Richard Brown a Passengertől.



A Fremantle az utóbbi időkben számos olyan jelentős alkotóval kötött szerződést, mint Pablo Larrain, Juan de Dios Larrain, Luca Guadagnino, Paolo Sorrentino, Neil Gaiman és Neil Cross.



Andrea Scrosati, a Fremantle csoport operatív igazgatója elmondta, hogy világszerte építik drámai tartalomszolgáltatásukat, és nagy hangsúlyt helyeznek a tehetséges alkotók bevonására.