Gyász

Benkő László halála - Leslie Mandoki: csodálatos zenészt veszített el a világ

Benkő László személyében egy nagyon jó embert, kivételes egyéniséget és csodálatos zenészt veszített el a világ - emlékezett a szerdán éjjel elhunyt Kossuth- és Liszt-díjas zenészre Leslie Mandoki, a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában.



A világhírű magyar zenész elmondta, hogy az Omega együttes billentyűse, zeneszerzője az élet kihívásai dacára mindig meg tudta őrizni mosolygós, szeretetteli, segítőkész természetét.



Visszaemlékezett azokra az időkre, amikor Benkő László Cikivel (Debreczeni Ferenc dobossal) és Elefánttal (Molnár György gitárossal) rendszeres látogatói voltak müncheni otthonában. Méltatása szerint Benkő Lászlónak csodálatos zenekarvezetői tehetsége volt, igazi építőmestere volt a szakmának.



Leslie Mandoki beszélt arról is, hogy amikor az Omegából kivált Presser Gábor és Laux József, mindenki úgy érezte, beleértve a kommunista vezetést is, hogy a zenekarból már nem lehet semmi, pedig ezután virágzott fel tulajdonképpen az együttes.



Felidézte, hogy abban az időben csak két olyan magyar zenekar volt, amelyek Nyugaton "labdába tudtak rúgni": az egyik a Syrius, a másik az Omega. Az együttesek túl erőssé váltak ahhoz, hogy a kommunista vezetés eltiporja őket.



Benkő László az elektronika szerepét nagyon fontosnak tartotta, Presser Gábor távozása után kizárólag billentyűs hangszereken játszott, beleértve a szintetizátort, amelyet 1973-ban az Omega használt először Magyarországon.



Mint mondta, a rockzenének nagy jelentősége volt abban, hogy ledőlt a berlini fal és ebben a magyar szabadságvágynak is nagy szerepe volt. Erre mondta Gorbacsov, hogy a kommunizmus legnagyobb ellensége a rockzene volt - idézte fel.



Mindig hősnek fogom tartani őket, olyan bátor hősöknek, akik a vasfüggyönyt a keleti oldalról döngették - hangsúlyozta.



Benkő László 77 éves korában, szerdára virradó éjjel halt meg rákbetegség következtében. Szombaton 73 évesen elhunyt az együttes basszusgitárosa, Mihály Tamás is.