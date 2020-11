Kultúra

Herendi porcelánnal burkolt kávéfőző kerül a pécsi múzeumba

Egy ritkaságnak számító, herendi porcelánnal burkolt kávéfőző kerül a pécsi Janus Pannonius Múzeum (JPM) gyűjteményébe - tájékoztatta a közgyűjtemény az MTI-t.



Mint azt a JPM közleményében írták, összesen tíz készült a Herendi Porcelánmanufaktúra Viktória-mintával festett, az 1958-as brüsszeli világkiállításon bemutatott, majd több budapesti és vidéki vendéglátóhelyre került kávéfőző-burkolatából.



A múzeum részére egy névtelenséget kérő adományozó biztosította azt a burkolatot, amely korábban Pécs nagy múltú cukrászdája, a Caflisch Cukrászda berendezését képezte annak államosítást követő időszakában, amikor nevét is megváltoztatták Éva Cukrászdára.



A jelenleg darabjaira szedett, szennyezett, korábban már ragasztott műtárgy részletes állapotfelméréséhez, szakvélemény elkészítéséhez és a tárgy helyreállításához szakrestaurátort vonnak be, majd a tervek szerint a jövőben a nagyközönségnek is bemutatják - közölte a JPM.