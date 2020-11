Nagy a baj

Balázs Fecó kórházba került, súlyos állapotban van

A lírai rock magyar királya négy évvel ezelőtt már életveszélyes állapotba került a szívritmuszavara miatt. 2020.11.18 19:24 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Balázs Fecó kórházban van, súlyos az állapota, jelentette be a Retro Rádió műsorvezetője, Várkonyi Attila - írja a Blikk.



Várkonyi Attila arról is beszélt, hogy a zenész családjának engedélyével mondta el a rajongóknak, a hallgatóknak a hírt, továbbá arra kérte a hallgatókat, hogy gondoljanak a zenészre, hogy jobbra forduljon az állapota.



Arról nem beszélt a rádiós, hogy a zenész elkapta-e a koronavírus-fertőzést.



Emlékeztettek arra is, hogy a lírai rock magyar királya négy évvel ezelőtt életveszélyes állapotba került a szívritmuszavara miatt.