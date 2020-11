Kultúra

Az Enola Holmes producerei elutasítják a Doyle-hagyaték szerzői jogi keresetét

A Netflixen elérhető Enola Holmes című kalandfilm producerei elutasítják a Sir Arthur Conan Doyle hagyatékának kezelője által benyújtott szerzői jogi keresetet.



A producerek szerint a hagyatékkezelő tisztességtelen módon próbálja gátolni az alkotókat abban, hogy eredeti műveikben felhasználják a briliáns detektív karakterét.



A skót szerző hagyatékának kezelője még júniusban perelte be a Netflixet, a Legendary Pictures produkciós céget, az Enola Holmes-könyvsorozatot jegyző Nancy Springert, valamint a Millie Bobby Brown főszereplésével készült film alkotóit, köztük Jack Thorne forgatókönyvírót és Harry Bradbeer rendezőt - írja a The Hollywood Reporter című filmes portál.



A múlt pénteken benyújtott keresetében az alperes aláhúzta, hogy Arthur Conan Doyle több mint 50 Sherlock Holmes-írása ma már "vitathatatlanul közkincsnek számít", a hagyatékkezelő mégis pénzfizetésre próbálja rákényszeríteni azokat, akik műveikben felhasználják a karaktert.



A Doyle-hagyaték szerint azonban az Enola Holmes című filmben a detektív olyan karakterjegyei szerepelnek - kedvesebb, együttérzőbb és tiszteli a nőket -, amelyek a még mindig szerzői jogi védelem alatt álló Doyle-művekben jelennek meg.



Az alperesek ügyvédje szerint az általános érzelmek, érzések és személyiségjegyek nem tartoznak a szerzői jog védelme alá. Az ügyvéd továbbá felsorakoztatott egy sor olyan, ma már köztulajdonba tartozó Doyle-művet, amelyben megjelennek Holmes szóban forgó karakterjegyei, köztük egy 1892-es történetet, amelyben a nyomozó "kedvesen és tisztelettel" bánik egy nővel.



A Doyle-hagyaték keresete védjegysértésre is kitér, arra hivatkozva, hogy a film címében szerepel a Holmes név. Jampol szerint azonban az Enola Holmes cím művészileg összetartozik a filmmel és nem vezeti a nézőket arra a téves elképzelésre, hogy a produkciónak köze van a hagyatékhoz.