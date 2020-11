Kultúra

Jövő évben kerül a mozikba Enyedi Ildikó új filmje

Várhatóan jövő évben kerül a mozikba Enyedi Ildikó A feleségem története című új filmje, amely Gijs Naber holland színész és Léa Seydoux világhírű francia színésznő főszereplésével a féltékenység természetrajzát mutatja be. 2020.11.14 06:30 MTI

Füst Milán több mint 20 nyelvre lefordított, irodalmi Nobel-díjra jelölt A feleségem története című regénye az alapja Enyedi Ildikó azonos címmel készülő szerelmesfilmjének - olvasható az MTI-hez elküldött tájékoztatóban.



A Budapesten, Fóton, Hamburgban és Máltán forgatott filmben Gijs Naber holland színész és Léa Seydoux világhírű francia színésznő mellett olyan ismert színészek szerepelnek, mint Louis Garrel, Josef Hader, Ulrich Matthes, Udo Samel, Jasmine Trinca és Luna Wedler, a magyar színészek közül pedig Funtek Sándor, Rujder Vivien és Hajduk Károly.



A tájékoztató szerint a film utómunkálatai nemsokára befejeződnek, és várhatóan jövő évben kerül a mozikba. Mint írják, az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről rendezője új filmjének készítését a koronavírus-járvány kitörése nagyban nehezítette, tavasszal Enyedi Ildikó maga is átesett a betegségen, így nem tudott dolgozni. A vágás már az év elején megkezdődött, az utószinkron több európai városban is zajlott, a fényelést pedig - miután Rév Marcell operatőr a korlátozások miatt nem tudott hazautazni Magyarországra - Berlin és Los Angeles közti távmunkával végezték.



A tájékoztató idézi Enyedi Ildikó rendezőt, aki azt mondta: "a sok hónap vágás után ismét találkozunk Rév Marcell operatőrrel és a fényelés során Kovács László coloristtal, aki a Testről és lélekről fényelését is készítette nagy érzékenységgel. Hármasban összegzünk, pontosítunk. Nagy öröm követni kettejük fókuszált munkáját" - hangsúlyozta.



A rendező Balázs Ádámmal, akivel többedszer dolgozik együtt a zenén, két intenzív hónapot töltött együtt.



"A zene véglegesítése során az ember megint mindent újra mérlegre tesz, rejtettebb jelentéseket felerősít. A mi esetünkben lehelletnyi különbségektől egészen más jelentést kaphat egy-egy jelenet - hangsúlyozta.



A tájékoztató idézi Mécs Mónika producert, aki hangsúlyozta: az utómunkába sajnos nagyon erőteljesen beleszólt a koronavírus-járvány. Ez egy négyországos koprodukció, így fel van osztva, hogy a különböző munkafázisok hol zajlanak. A repülőjáratok leállása és korlátozása nagyban gátolta a munkát - magyarázta.



Mint mondta, az utószinkront úgy oldották meg, hogy Enyedi Ildikó elment a színészekhez és mindegyikük lakhelyén stúdiót béreltek. Rév Marcell operatőr Los Angelesben rekedt, ez a Berlinben zajló fényelés szempontjából okozott nehézségeket.



"Hatalmas öröm, siker és megnyugvás, hogy a filmkészítés közel hároméves folyamata lassan lezárul, és büszkén mondhatom, hogy minden darab a helyére került" - emelte ki a producer.

A magyar Inforg-M&M Film - Mécs Mónika, Mesterházy Ernő, Muhi András -, a német Komplizen Film (Jonas Dornbach), az olasz Palosanto Film (Flaminio Zadra), és a patinás francia Pyramide Productions (Stéphane Parthenay) koprodukciójában készülő film forgatókönyvét Enyedi Ildikó írta, az operatőr Rév Marcell, a vágó Szalai Károly, a látványtervező Láng Imola, a jelmeztervező Flesch Andrea, a VFX Supervisor Klingl Béla, a zeneszerző Balázs Ádám, a magyarországi casting director Ascher Irma, a line producer pedig Tarr Erika volt.



A feleségem története című film gyártását a Nemzeti Filmintézet 1,18 milliárd forinttal támogatta.