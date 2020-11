Kultúra

Mr. Bean mackója lett Kolodko Mihály új miniszobra

A Brit Nagykövetség 70 év után 2017-ben költözött ki az Erzsébet tér-Vörösmarty tér közti Harmincad utca 6. szám alatt álló épületből a II. kerületbe, az épület azóta elhagyatottan áll.



A Széll Kálmán téri Mekk Elek, a nagy Ho-ho-horgász Bem rakparton található csalikukaca, a Dohány utcai búvár, a Szabadság téri Süsü-Bodrogi Gyula után a szobrász soron következő alkotása a bejárat mellett kapott helyet, utalva Anglia egyik "nemzeti kincsére", a "legbritebb" kulturális termékre, Mr. Beanre, akinek a sorozatban hű társa volt a most szoborba öntött játékmackó - számolt be róla a We Love Budapest.