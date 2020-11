Kultúra

A Netflix mutathatja be Arnold Schwarzenegger kémsorozatát

2020.11.12 MTI

A Netflix mutathatja be Arnold Schwarzenegger kémsorozatát - írja a Hollywood Reporter.



A Skydance TV produkciójában az akciósztár az első televíziós sorozatszerepében lesz látható, a munkálatok során pedig vezető produceri feladatot is vállalt.



Az egyelőre cím nélküli történet egy világméretű kémkaland, melynek középpontjában egy apa és lánya állnak. Az egykori kaliforniai kormányzó által megformált kém lányát Monica Barbaro alakítja.



Schwarzenegger már dolgozott a Skydance-szel, a Terminátor: Genisys és a Terminátor: Sötét végzet című filmeket készítették együtt. Schwarzenegger mellett David Ellison, Dana Goldberg és Bill Bost is produceri feladatokat lát el.



A Netflix több streamingszolgáltató elől nyerte el a forgalmazási jogokat.