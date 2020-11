Kultúra

Megpályázza Budapest a 2023-as Világ Könyvfővárosa címet. Az Egyesült Nemzetek Szövetségének (ENSZ) kulturális világszervezete, az UNESCO 2001 óta minden évben pályázati úton választ ki egy-egy várost, amely áprilistól márciusig, egy teljes éven át viselheti a címet. Az utolsó két európai könyvfőváros Wroclaw (2016) és Athén (2018) voltak, 2020 aktuális könyvfővárosa Kuala Lumpur, 2021-ben pedig Tbiliszi lesz.



A sportesemények mellett itt az idő, hogy kiemelkedő kulturális rendezvényekkel kapcsolatban is megismerje a világ Budapestet - idézi a közlemény Karácsony Gergely főpolgármestert, aki szerint az egyéves programsorozat a könyvszakmának és a kulturális turizmusban érintett szereplőknek is segítség lehet.



A tervek szerint a programok nagy része ingyenes lesz, mert a főváros vezetésének "alapvető célja a kulturális szegénység felszámolása". A pályázatot szakmai grémium készíti elő, az egyeztetések már a tavaszi karantén ideje alatt elkezdődtek, amikor a fővárosi könyvtárak zárva voltak - írják a közleményben.



Kitérnek arra is, hogy a magyar UNESCO szakbizottságok teljes mellszélességgel támogatják a főváros pályázatát, amelyet 2021 nyarán kell benyújtania Budapestnek, döntés várhatóan 2021 szeptemberében lesz.