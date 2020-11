Kultúra

Tarolt Horvát Lili filmje a nagy presztízsű spanyolországi seregszemlén, a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre, első magyar alkotásként, elnyerte a 65. Valladolidi Nemzetközi Filmfesztivál fődíját, a Golden Spike-ot; a filmversenyen a legjobb új rendező díját is Horvát Lilinek, a legjobb színésznő díját pedig Stork Natasának ítélte a szakmai zsűri - közölte a Nemzeti Filmintézet szombaton az MTI-vel.



Spanyolország legpatinásabb nemzetközi filmfesztiválja, a valladolidi Seminci az elmúlt héten 150 alkotást vonultatott fel, köztük Berlinben, a Sundance-en, Cannes-ban és Velencében bemutatott nagy sikerű filmeket. A nagyszabású fesztiválon Horvát Lili filmje három díjat nyert el, mindhármat először kapták meg magyar alkotók az idén 65 éves neves filmünnepen - olvasható a közleményben.



"Előző filmemmel a Seminci elsőfilmes versenyprogramjában szerepeltem, így volt már élményem arról, milyen fantasztikus ez a fesztivál. Már azt nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttléttel visszahívtak, ráadásul a fő versenybe. Ám az, hogy a fődíjat, a rendezői díjat és a legjobb színésznő díját is a mi filmünk kapta, minden elképzelésemet felülmúlja. Külön öröm számomra, hogy Stork Natasával együtt ismerték el a munkánkat" - idézi a közlemény Horvát Lilit.



A Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című magyar film nagy sikerrel mutatkozott be nyár végén a velencei, majd a torontói filmfesztiválon. Antalyában Stork Natasa elnyerte a legjobb színésznő díját, Varsóban a magyar filmet a filmkritikusok nemzetközi szövetségének zsűrije FIPRESCI-díjjal tüntette ki. Arany Hugó fődíjat nyert az Egyesült Államok legnagyobb múltú fesztiválján Chicagóban és Ázsia nagy presztízsű filmes rendezvénye, a puszani fesztivál is műsorra tűzte.



Jelenleg műsoron van a denveri fesztiválon, a jövő héten kezdődő thesszaloniki fesztivál a versenyprogramjába hívta meg a valóság és képzelet határán játszódó szerelmesfilmet - emlékeztet a kommüniké. A film főszereplői: Stork Natasa és Bodó Viktor. További fontos szerepekben - mások mellett - Vilmányi Benett, Nagy Zsolt és Lukáts Andor is feltűnik. A romantikus dráma Csernátony Dóra, Miskolczi Péter és Horvát Lili produkciójában készült. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült romantikus drámát már több mint 17 ezren látták a hazai mozikban - áll az összegzésben.