Filmajánló

Jövő nyárra halasztották Aretha Franklin életrajzi filmjének bemutatóját

Az Aretha Franklinről szóló életrajzi dráma, a Respect című film januári bemutatóját jövő év augusztusára halasztotta az MGM filmstúdió a koronavírus-világjárvány miatt - adta hírül a The Hollywood Reporter.



A Jennifer Hudson főszereplésével forgatott zenés produkció észak-amerikai premierjét eredetileg 2021. január 15-re tűzte ki a filmstúdió, ám a világjárvány miatt most úgy döntött, hogy augusztus 13-ra halasztja a bemutatót. Ez egyúttal azt jelenti, hogy a film kimarad az idei Oscar-díjszezonból.



A Respect a 2018-ban elhunyt Aretha Franklin pályafutását követi gyermekkorától, amikor apja kórusában énekelt, egészen addig, amíg eljutott nemzetközi karrierje csúcsára.



A film rendezőjeként Liesl Tommy debütál, a szereposztásban Forest Whitaker, Marlon Wayans, Audra McDonald, Tituss Burgess, Marc Maron, Kimberly Scott, Saycon Sengbloh, Hailey Kilgore, Heather Headley, Skye Dakota Turner, Tate Donovan és Mary J. Blige neve is olvasható.



Az MGM a Respect forgalmazásának elhalasztása mellett azt is közölte, hogy egyelőre levette a napirendről a Tomb Raider 2. bemutatóját is. Az akciófilm rendezője Ben Wheatley, a főszerepet pedig ismét Alicia Vikander játssza. A produkciót 2021 márciusától vetítették volna.



A Paramount filmstúdió szintén változtatott forgalmazási naptárán: a bejelentés szerint a januári bemutatónak szánt Rumble című animációs filmjét csak májustól láthatják a mozinézők.