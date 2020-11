Filmajánló

Fődíjat kapott Chicagóban Horvát Lili szerelmesfilmje

Horvát Lili Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című szerelmesfilmje kapta az 56. Chicagói Nemzetközi Filmfesztivál New Directors versenyprogramjának Gold Hugó-fődíját - olvasható az MTI-hez elküldött tájékoztatóban.



A díjat odaítélő zsűri indoklása szerint a film egyebek között a magával ragadó, lebilincselő szerelmi történetéért érdemelte ki az elismerést. A szerelemi történetben a rendező két idegsebész agyának, lelkének rejtelmein keresztül a szerelem, a megszállottság és az őrület között húzódó vékony határvonalakat vizsgálja - olvasható a tájékoztatóban.



Az indoklásban még kiemelték Stork Natasa "elragadó" játékát. Horvát Lili rendező a pénteki díjátadón pedig azt mondta, reméli, hogy a chicagói fesztivál rangos díja segíti majd a filmet abban, hogy megtalálja útját az amerikai közönséghez.



A Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmben a valóság és képzelet csúszik össze egy szerelmes nő fejében. Márta, a negyvenéves idegsebész szerelmes lesz. Fényes amerikai karrierjét hátrahagyva visszatér Budapestre, hogy új életet kezdjen a férfival. Ám Márta hiába vár a Szabadság-híd pesti hídfőjénél: a férfi nem jelenik meg a randevún. Márta kétségbeesetten a keresésére indul, de amikor rátalál, élete szerelme azt állítja: sohasem látta őt azelőtt.



Stork Natasa mellett Bodó Viktor a másik főszereplő. További fontos szerepekben Vilmányi Benett, Nagy Zsolt és Lukáts Andor is feltűnik. A romantikus dráma Csernátony Dóra, Miskolczi Péter és Horvát Lili produkciójában, a Poste Restante gyártásában készült, a Nemzeti Filmintézet támogatásával. A film operatőre Maly Róbert volt.



Magyarországon szeptember 24. óta látható a mozikban a Mozinet forgalmazásában, és eddig már több mint tizenötezren látták.



A Felkészülést az amerikai mellett több más fesztiválon is díjazták: az A-kategóriás Varsói Nemzetközi Filmfesztiválon Fipresci-díjjal tüntette ki a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége, az Antalyai Nemzetközi Filmfesztiválon pedig a film főszereplőjét, Stork Natasát jutalmazták a legjobb színésznő díjával.



A Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre fesztiválkörútja Ázsia nagy presztízsű nemzetközi filmes rendezvényén, a puszani fesztiválon folytatódik, majd Thesszalonikiben, Denverben és Valladolidban is látható lesz.