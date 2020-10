Kultúra

Palvin Barbara lesz az MTV EMA 2020 Show egyik magyarországi műsorvezetője

Palvin Barbara világhírű szupermodell lesz az MTV European Music Awards (MTV EMA) 2020 Show egyik magyarországi műsorvezetője - jelentette be Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.



A könnyűzenei élet egyik legrangosabb eseménye, az MTV EMA idén Magyarországról jelentkezik - áll az MTI-nek szombaton elküldött közleményben. Szentkirályi Alexandra tudatta azt is, hogy a november 8-i esemény során Magyarország különleges helyszíneit láthatják majd világszerte, Palvin Barbara vezetésével. A nézők egy virtuális utazáson vehetnek részt, felfedezhetik Budapestet és több magyarországi ikonikus helyszínt, továbbá a műsor kulisszái mögé is betekinthetnek, részesei lehetnek az egyedülálló shownak - fűzte hozzá.



Palvin Barbara a show-ról egyebek között azt mondta, hogy "ez egy hatalmas lehetőség az országnak".



A több világsztárt is felvonultató nemzetközi esemény további szereplőiről, magyarországi helyszíneiről később adnak tájékoztatást - ismertetik a közleményben.



Egészen mostanáig egyszer sem adott otthont a régió ennek a világhírű eseménynek - jegyzik meg a közleményben.



Kiemelik: a showhoz kapcsolódó összes televíziós, online megjelenésben Budapest és Magyarország emblematikus helyszínei központi helyet kapnak majd, amelyek egymilliárd nézőhöz jutnak el. A show által az egész világ figyelmét fel tudják hívni arra, hogy Magyarország a régió legjobb úti célja - hangsúlyozzák.