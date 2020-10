Kultúra

Szomszédja falán látta meg a múzeumból hiányzó képet

Jacob Lawrence harmincfestményes sorozatából öt nem volt fellelhető. A kiállítás egyik látogatója úgy gondolta, nem messze a múzeumtól a szomszédja falán lóg az egyik hiányzó kép. 2020.10.22 14:32 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hatvan éve eltűnt festményt ismert fel szomszédai nappalijában a New York-i Metropolitan Múzeum (Met) egyik látogatója.



A kép Jacob Lawrence (1917–2000) amerikai művész alkotása, aki az 1950-es évek polgárjogi mozgalmai idején 30 festményt készített a Struggle: From the History of the American People című sorozata keretében. A képeket, melyek közül az évtizedek során öt szem elől tűnt, a Met most kiállította, üresen hagyva a helyét a hiányzó daraboknak.



Az egyik látogatónak a kiállítás megtekintésekor azonnal eszébe jutott az Upper West Side-on, a Mettől nem messze élő szomszédai lakásában látott festmény, amelyről tudta, hogy Lawrence alkotása, és gyanította, hogy az egyik hiányzó darab lehet. Hazaérve bátorította a szomszédokat, hogy vegyék fel a kapcsolatot a múzeummal.



A Struggle-sorozat 16. számú képét, amely egy 1786-os massachusettsi felkelést ábrázol, az idős pár 1960-ban vásárolta meg csekély összegért egy helyi jótékonysági aukción. Elmondásuk szerint nem tudtak arról, milyen művészettörténeti jelentőségű képet vásároltak.



"A barátnőnk látta a kiállítást és azt mondta: van egy fehér folt a falon, és úgy gondolom, a te képed tartozik oda" – mondta a tulajdonos a New York Times című lapnak.



"Úgy éreztem, tartozom azzal a művésznek és a Metnek is, hogy megengedem, hogy kiállítsák a festményt. A kép hatvan éve lóg a nappalimban" – tette hozzá. A nő 27 évesen vásárolta meg az elveszettnek hitt alkotást a férjével.



A múzeum megerősítette, hogy Lawrence eredeti alkotásáról van szó.



"A modern művészeti világban ritkaság egy ilyen jelentőségű felfedezés. És nagyon izgalmas, hogy egy helyi látogatónak köszönhető" – mondta Max Hollein, a Met igazgatója.



A Struggle-sorozatot elsőként 1956-ban mutatták be együtt egy New York-i galériában, majd 1958-ben még egyszer ugyanott, azóta nem voltak láthatók együtt, sorozatként.



Az idei kiállítás szervezésének idején öt kép holléte volt ismeretlen, közül kettőnek, köztük a most előkerültnek, csak a címét ismerték a több mint hatvan évvel ezelőtti kiállítások katalógusa alapján. A 16-os, There are combustibles in every State, which a spark might set fire to. Washington, 26 December 1786 című panelt például csak egy üres képkeret képviselte a Met kiállításán.



A látogató szemfülességének köszönhetően előkerült festmény november elejéig a Met tárlatán látható kiemelt körülmények közt, majd vándorkiállításra indul a sorozat többi részével együtt.