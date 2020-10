Vallás

Bemutatták Szarka Tamás Missa Missio című művét

A mű már CD-n is megjelent, az eladásából származó nyereséget az üldözött keresztények megsegítésére ajánlotta fel a művész. 2020.10.17 22:30 MTI

Bemutatták Szarka Tamás Kossuth-díjas zenész Missa Missio - Mise a legüldözöttebb vallásért című művét a Szent István-bazilikában szombat este Budapesten.



Szarka Tamás műve már CD-n is megjelent, az eladásából származó nyereséget az üldözött keresztények megsegítésére ajánlotta fel a művész. A pénzadomány a Hungary Helps Program segítségével jut el a szíriai keresztényekhez, egy felnőttképző és egy hitoktató-képző központ kapja meg.



Magyarország elutasítja a kívülről támogatott migrációt, mert "meg szeretnénk maradni magyaroknak", másrészt "felelősséget kell éreznünk a bajba jutott nemzetekért, népekért" - mondta el az MTI-nek Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár.



Hozzáfűzte: Magyarország kormánya ezért indította el a Hungary Helps Programot, amely az eljuttatott támogatások elosztását rábízza a helyi szervezetekre, keresztény egyházakra.



Kitért arra is: a támogatásból nem csupán a helyi keresztény közösségek, hanem adott esetben a többségi muszlim társadalom is profitál, hiszen egy kórház vagy egy iskola felépítése mindenkit szolgál.



Szarka Tamás felajánlása megmutatja, hogy különböző módokon lehet segíteni a rászoruló keresztény közösségeknek - hangsúlyozta az államtitkár.



A szombat esti koncerten Szarka Tamás zenekarával adta elő a művet, vendégként Miklósa Erika koloratúrszoprán és a Magyar Állami Operaház gyermekkórusa lépett fel.