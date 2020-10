Filmajánló

George Clooney rendezi John Grisham baseballdrámáját

George Clooney filmet készít John Grisham baseballtémájú, Calico Joe című regényéből. A producerek között ott van Grant Heslov és Bob Dylan is - számolt be róla a The Hollywood Reporter.



Clooney és Heslov közös Smokehouse Pictures produkciós cégével, Dylan pedig saját, Grey Water Mark Productions cégével szállt be a film megvalósításába. A finanszírozást az Ara Keshishian által újonnan létrehozott ZQ Entertainment és egy befektetési alap vállalta, amelyet Petr Jakl vezet. Keshishian és Jakl executive producerként dolgozik a filmen.



A 2012-ben megjelent Calico Joe című regény a profi baseball világában játszódik, apák és fiúk megindító története, a megbocsátásról és megváltásról szól. A történet főhőse két baseballsztár, és egyikük fia, akiknek életét örökre megváltoztatja egy fatális dobás.



A producerek közleményükben hangsúlyozták, hogy a legjobb történetmesélők közé tartozó Grisham könyve tipikusan olyan sztori, amelyet érdemes filmre vinni.