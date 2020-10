Kultúra

SZFE-kancellár: van lehetőség a további párbeszédre

2020.10.14 13:47 MTI

A Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) 63 oktatója által az egyetem új vezetésének írt keddi levél olyan lépés a kommunikációban, amely megnyit egy kiskaput a további párbeszédre - mondta a Színház- és Filmművészeti Egyetem kancellárja szerdán délelőtt a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



"Az oktatók levelének szellemisége és olvasata azt mutatja, hogy alapvetően legitimnek tekintik a jelenlegi helyzetet, elfogadják a kancellárt, bár a két oktatási rektorhelyettes kinevezési módját nem" - tette hozzá Szarka Gábor.



A kancellár kitért arra, hogy az oktatók a párbeszéd hiányát kérik számon rajtuk, holott - fűzte hozzá - az egyetem vezetése korábban, az október 4-én nyolc pontban megfogalmazott kezdeményezésében rögzítette: mindenről hajlandó tárgyalni, egészen az autonómiáig.



"Mi végig a párbeszéd mellett voltunk, annyit kértünk csak, hogy szűnjön meg a blokád és ne fenyegessenek bennünket. Azt gondolom, a kezdeményezés lehetősége most a másik oldalon van, de el kell fogadni a kialakult jogi helyzetet, az egyetemi vezetőket és a tanköztársaság különböző elemei már nincsenek napirenden" - mondta.



Szarka Gábor kérdésre válaszolva furcsának és szokatlannak nevezte, hogy igazgatási vezetőként nem engedik be a munkahelyére. Hozzátette: fenyegetőnek érezte, hogy amikor belépési kísérleténél megkérdezte, kivel tudna beszélni, a nagy csend volt a válasz. "Ezt az anarchikus helyzetet mindenképpen meg kell szüntetni" - jelentette ki.



"A hallgatók saját intézményük ellen dolgoznak, amikor azt nem engedik működni, ami érthetetlen. A körülmények teljesen tisztázatlanok, alapvetően két nevet ismerünk, a tanköztársaságot meghirdető, vezetői posztjáról már lemondott Upor Lászlóét, illetve Csernai Mihályét, aki a HÖK elnöke. Nem tudjuk, kik vesznek részt az akciókban, az sem biztos, hogy hallgatók, mert nem ismerjük a neveket, akikkel tárgyalhatnánk. Ez egy jól felkészített, arctalan tömeg, amelynek tagjai szétzúzzák az egyetem belső működését" - jegyezte meg a kancellár.



Szarka Gábor szerint azok jártak el korrekt módon - név szerint Ascher Tamást, Enyedi Ildikót, Máté Gábort említette -, akik már a modellváltás meghirdetésekor lemondtak egyetemi állásukról. Hozzátette: ha valaki nem tud azonosulni az új helyzettel, a kuratóriummal és annak szellemiségével, akkor megteheti, hogy máshol keres lehetőséget. Kitért arra, hogy ezért keresik meg levélben az egyetem valamennyi munkavállalóját, oktatóját és hallgatóját, hogy nevüket is vállalva nyilatkozzanak a kialakult helyzetről, az SZFE vezetésével való együttműködési szándékukról.



"Mindenki arccal, névvel vállalja, egyetért vagy sem. Ha valaki elutasít egy legitim helyzetet, akkor annak nyilvánvalóan máshol lesz a helye. Senkit nem kényszerítünk arra, hogy velünk dolgozzon, de ha ezen az egyetemen ezt állami pénzből teszi, tanít vagy hallgató, akkor vállalja ennek kereteit" - hangsúlyozta a kancellár.