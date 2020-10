Gasztronómia

Széll Tamás is részt vesz az idei Bocuse d'Or Europe zsűrijében

Húsz ország csapatai szokták megmérettetni magukat az európai kontinensdöntőn, ezúttal azonban négy versenyző visszalépett a világjárvány miatt. 2020.10.12 18:41 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Széll Tamás séf is részt vesz az idei Bocuse d'Or Europe zsűrijében; a világ legrangosabb gasztronómiai szakácsversenyének európai döntőjét csütörtökön és pénteken rendezik meg az észtországi Tallinnban.



Széll Tamás versenyzőként 2016-ban megnyerte a Bocuse d'Or Europe akkor éppen Budapesten megrendezett kontinentális döntőjét, majd a 2017-es lyoni világdöntőben a 4. helyezést és a legjobb húsétel különdíját szerezte meg. A már több budapesti étterem konyhájával is Michelin-csillagot kiérdemelt magyar séfet a következő évben a Bocuse d'Or Europe zsűrielnökének hívták meg, 2019-ben pedig a világdöntő zsűrijében is helyet kapott.



Sajnálatos, hogy az idei versenyt a koronavírus-járvány miatt először el kellett halasztani májusról októberre, és az is, hogy most nézők nélkül lehet csak megrendezni az észt fővárosban - mondta az MTI-nek hétfőn Széll Tamás.



Mint emlékeztetett, húsz ország csapatai szokták megmérettetni magukat az európai kontinensdöntőn, ezúttal azonban négy versenyző visszalépett a világjárvány miatt. Idén ezért mindkét napon nyolc-nyolc nemzet versenyez; a Magyarországot képviselő Veres István, a Babel étterem volt séfje a pénteki mezőnyben indul.



Európából ezúttal tíz csapat juthat tovább a 2021-es lyoni világdöntőbe, amelyet rendhagyó módon júniusban rendeznek majd meg - közölte.



A kontinensdöntőn minden indulónak két ételt kell elkészítenie: az idei húsos téma az észt fürj lesz, a tányéron tálalt fogás alapanyaga pedig a Dél-Észtországban tenyésztett afrikai harcsa.



Széll Tamás eddigi tapasztalatairól szólva elmondta, hogy a Bocuse d'Or Europe zsűrijében részt venni kemény munka, hiszen általában nagyon nehéz pontos sorrendet felállítani a tizenhat igen komplex versenyfogás között. Természetesen a zsűritagok ilyenkor szigorú szakmai szempontrendszer mentén értékelik az ételeket, külön pontozva például a köreteket, a szószokat is - jegyezte meg.



Ez a módszer a minimálisra csökkenti a szubjektivitást - emelte ki Széll Tamás, hozzátéve: a lesőharcsán felnőtt séfként ugyan nem tartja sokra az afrikai harcsát mint alapanyagot, ám zsűritagként a személyes ízlés lényegtelen. "Nekem azt kell néznem, hogy tökéletesen van-e elkészítve vagy van-e benne hiba, illetve azt, hogy melyik a jobb és melyik a kevésbé jobb étel" - mondta el Széll Tamás.