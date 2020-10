Programajánló

Modiglianit bemutatót alkotással indulnak az Országos Képzőművészeti Filmnapok

Amedeo Modigliani (1884-1920) olasz avantgárd festőt pályáját és magánéletét bemutató ismeretterjesztő film vetítésével indulnak október 14-én a II. Országos Képzőművészeti Filmnapok az Uránia Nemzeti Filmszínházban; a második alkalommal megrendezendő mustrát Budapest mellett Szegeden és Debrecenben is megtartják.



Az október 21-ig tartó, A művészet templomai ismeretterjesztő mozifilmsorozatban visszatérnek a nagyvászonra a sorozat legnépszerűbb korábbi részei és premier előtti vetítéseken debütál a legújabb, Amadeo Modigliani életpályáját bemutató epizód - olvasható az MTI-hez elküldött tájékoztatóban.



A Modigliani centenárium című olasz film a festő halálának 100. évfordulója alkalmából készült Valeria Parisi rendezésében és "az elátkozott zseni" művészi pályája és botrányokkal teli, bohém és tragikus magánéletét mutatja be élettársa, Jeanne Hébuterne emlékirataiból, aki két nappal a festő halála után öngyilkosságot követett el.



Modigliani életpályájának helyszínei, például Livorno, Firenze, Velence és Párizs, az akkori művészvilág központja különleges archív felvételeken elevenednek meg a filmben, de olyan neves intézmények kincsei is láthatók lesznek mint a bécsi Albertina és a washingtoni Nemzeti Galéria gyűjteménye, a Livornoi Városi Múzeum tárlata és jelentős párizsi műgyűjtemények.



Az Uránia moziban, a film vetítése előtt bevezető előadást tart Rébay Fatima művészettörténész, múzeumpedagógus, a Magyar Nemzeti Galéria munkatársa.



A filmnapok programjában szerepelnek A művészet templomai korábbi évadjainak legsikeresebb alkotásai is: látható lesz például a Vatikáni Múzeumot és a Sixtus-kápolnát bemutató film, valamint a madridi Prado Múzeum és a szentpétervári Ermitázs történetét és gyűjteményét, Bosch, Tintoretto, Hokuszai, Paul Gauguin, Frida Kahlo, Salvador Dalí életét és művészetét, impresszionista mesterek kevésbé ismert alkotásait bemutató mozifilmek is.



A 20. századi modern művészethez kapcsolódva három dokumentumfilmet is műsorra tűznek: Peggy Guggenheimről, a modern művészet legismertebb gyűjtőjéről és műpártolójáról szóló alkotást, valamint a náci diktatúra művészetüldözését és az ellopott műkincsek utáni nyomozást feldolgozó Hitler kontra Picasso című filmet is láthatja a közönség.



Az Uránia Nemzeti Filmszínházban október 15-én vetítik a új Bauhaus című fesztiváldíjas amerikai dokumentumfilmet, amely Moholy-Nagy Lászlónak, a 125 éve született világhírű fotográfusnak, konstruktivista festőnek, formatervezőnek, a Bauhaus iskola kiemelkedő tanárának életútjáról és örökségéről szól.



A filmnapok premierjeinek kiemelt budapesti helyszíne az Uránia Nemzeti Filmszínház lesz, a filmek később a Várkert Bazár és az Art+ Cinema filmklub vetítésein, majd idővel a sorozat online filmkölcsönzőjében is elérhetők lesznek.



A részletes program a sorozat Facebook oldalán elérhető.