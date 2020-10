Nobel-díj

Louise Glück: az első gondolatom az volt, hogy nem lesznek barátaim

Az első gondolatom az volt, hogy nem lesznek barátaim, mivel a legtöbbjük író, de aztán arra gondoltam, hogy ez nem fog megtörténni - mondta Louise Glück amerikai költő, aki csütörtök kora reggel telefonon tudta meg, hogy irodalmi Nobel-díjjal tüntették ki.



Jelenleg azonban amiatt aggódik, hogy megőrizze a hétköznapjait azokkal az emberekkel, akiket szeret. Még nem tudja elmondani, mit jelent számára a Nobel-díj - mondta abban a rövid telefonbeszélgetésben, amelyet a Nobel-díjak hivatalos honlapján tettek közzé.



Louise Glück számára nagy megtiszteltetés, hogy idén őt díjazzák az irodalmi Nobel-díjjal.



Új olvasóinak, akik még nem ismerik műveit, azt javasolta, hogy bármelyiket kezdjék el olvasni, hiszen mindegyik nagyon különbözik egymástól. "De ne az első kötetemmel kezdjék, hacsak nem akarnak megvetést érezni" - fűzte hozzá. Beszélt arról is, hogy házat tervez venni, és most talán a díjjal járó összegből megveszi azt Vermontban.



Glück a tizenhatodik nő, akinek odaítélték az irodalmi Nobel-díjat, legutóbb, 2018-ban Olga Tokarczuk lengyel írónő érdemelte ki az elismerést.



A Svéd Akadémia indoklása szerint Louise Glück a díjat összetéveszthetetlen költői hangjáért kapja, amely zord szépségével egyetemessé teszi az egyéni létezést.



A költőnő az írás mellett a Yale Egyetem angol professzora a connecticuti New Havenben. Első verseskötete Firstborn (Elsőszülött) címmel jelent meg 1968-ban, nem sokkal később már a kortárs amerikai irodalom legkiemelkedőbb alakjai között tartották számon. Eddig 12 versgyűjteménye jelent meg, valamint a költészetről szóló esszékötetei. Több rangos díjban is részesült, 1993-ban Pulitzer-díjas lett, 2014-ben megkapta az amerikai Nemzeti Könyvdíjat.