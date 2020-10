Járvány

Még mindig érzi a koronavírus utóhatásait Pataky Attila

Anyósa és felesége leveseitől és a rajongók szeretetétől kap erőre az Edda énekese. 2020.10.06

Bár a kórházat már elhagyhatták az Edda zenészei, a teljes gyógyulásig még hosszú út áll előttük, az orvosok pihenőt írtak elő nekik.



Az együttes frontemberének egyelőre tilos az éneklés is.



"Kezdődő tüdőgyulladásom volt, csak suttogva, fojtott hangon bírtam beszélni. Teljesen el voltak gyengülve a hangszalagjaim, de már sokat javult" - árulta el a Blikknek Pataky Attila, aki már két hete otthon van.



"Így még gyorsabb a felépülés, hála a feleségem és az anyósom csodálatos gyógyleveseinek. Ám mindezek ellenére az éneklés sajnos még várat magára. Most sokat kell pihennem nekem is és szerzőtársamnak is. A következő hónapokban, december végéig biztosan nyugton maradunk" - tette hozzá az énekes.



Az Edda frontemberét nemcsak testileg, lelkileg is megviselte a súlyos fertőzés és a világjárvány hatásai.



"Először nagyon megijedtem, de próbálok pozitív maradni és a gyógyulásra koncentrálni, mert szeretnék minél előbb találkozni a közönséggel. Egy zenésznek, egy énekesnek a legnagyobb félelme, hogy nem énekelhet többé. 46 éve nem volt olyan esztendő, hogy májusban ne indultam volna el koncertezni, ez egy nehéz időszak az Edda és nagyon sok zenekar életében" - tette hozzá Pataky. Elárulta azt is, hogy ő 8 kilót, Gömöry 9 kilót fogyott az elmúlt hetekben, de neki már sikerült kettőt visszaszednie.



"Persze, még mindig nem vagyok a régi, édesanyám azt szokta mondani erre, össze vagyok esve, mint a Samu nadrágja, így is érzem magam. De a rajongók szeretete felemel, a Kárpát-medence minden tájáról írtak, és segíteni próbálnak. Megkerestek gyógyfüvesek, már csak azt nem tudom kitalálni, melyiket válasszam, de más módszereket is felajánlottak, elképesztő az a szeretet, ami árad a zenekar felé, nagyon hálásak vagyunk" - mondta Pataky, aki legutóbb pénteken járt vizsgálaton, hétfőn pedig kiderült, negatív lett a teszt eredménye.