Kultúra

Felújították az ópusztaszeri templomot

Az elmúlt évtizedben a kormány az egyházakkal összefogásban háromezer templomot újított föl vagy épített a Kárpát-medencében, ebből 130-at a Szeged-Csanádi Egyházmegyében. 2020.10.05 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

MTI/Rosta Tibor

A templombúcsú alkalmából tartott hálaadó szentmise keretében átadták a hazai és uniós támogatással felújított 95 éves ópusztaszeri Magyarok Nagyasszonya-templomot vasárnap.



Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár az ünnepségen úgy fogalmazott, a kereszténység az elmúlt két évezredben sosem zárkózott be, nem öncélúan segített, tanított, terjesztette a kultúrát, ezt mindig a társadalomért tette.



A politikus hangsúlyozta: mindegy, hogy a keresztény ember milyen helyen szolgál, mindenkinek megvan a maga feladata. Ezek közül az elmúlt hónapokban, a világjárvány idején a legfontosabb egymás védelme - mondta.



Az államtitkár szerint egyre erőszakosabb és egyre nemtelenebb támadások érik az egyházakat, a társadalmat, a családokat, és már a gyermekeket is. Védeni kell a magzatokat az önzőséggel szemben, ahogy a környezetet is - tette hozzá.



Az emberek és közösségek összefogásának köszönhetően az országban az elmúlt tíz évben harmadával csökkent a szegénységben élők száma. Az a társadalom, melyet több mint tíz éve az erkölcsi pusztulásba vittek az előző vezetők, megváltozott, kiemelkedett, és irányt mutat Európa más nemzeteinek is. Növekedett a gyermekvállalási hajlandóság, a termékenységi ráta 1,25-ről 1,55-re emelkedett, 80 százalékkal többen kötnek házasságot, miközben 27 százalékkal mérséklődött a válások, 36 százalékkal az abortuszok száma - közölte Soltész Miklós.



Az elmúlt évtizedben a kormány az egyházakkal összefogásban háromezer templomot újított föl vagy épített a Kárpát-medencében, ebből 130-at a Szeged-Csanádi Egyházmegyében.



Pallavicini Károly őrgróf 1921-ben határozta el, hogy római katolikus templomot épít, amelynek helyszínéül a sövényházi birtokához közeli, Kistelek-Mindszent út melletti területet jelölte ki. A neoromán stílusú templom építése 1924 szeptemberében kezdődött Heinz Béla tervei alapján, Katona Joachim mérnök vezetésével. A szobrászati munkákat Homonnai Jenő iparművész irányította. A templomot 1925. október 25-én szentelték fel a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére.



A 95 éves templom csaknem 58 millió forintos költségű, tavasszal elkezdett rekonstrukciója során megújult a teljes külső homlokzat. Szigetelték a liturgikus teret, új, mészkő lapokkal burkolták a padlózatot, kifestették a templom teljes belső terét és felújították a padokat. Napelemes rendszert telepítettek, a templom belső világítását új csillárok és korszerű, ledes fényforrások biztosítják.