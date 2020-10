Lemezajánló

Eddig kiadatlan dal jelent meg a Roxette-től

A Let Your Heart Dance With Me egyike lesz azon daloknak, amely szerepelni fog a Roxette Bag of Trix című, még idén megjelenő anyagon, amely eddig ki nem adott felvételek gyűjteménye.

Let Your Heart Dance With Me címmel egy eddig kiadatlan dalt tett közzé pénteken a Roxette. A világhírű svéd popduó énekesnője, Marie Fredriksson tavaly decemberben hunyt el rákban.



A dal a Roxette utolsó, 2016-ban megjelent stúdiólemezére, a Good Karmára készült, de végül lemaradt az anyagról - írta a retropopmagazine.com.



"Szerettem volna egy klasszikus, ám egyszerű, +tapsolj és nyomd a ritmust a lábaddal+ típusú dalt, és ez lett belőle. Már a stúdióban tetszett, de mivel mindig sok erős számunk volt a lemezekre, akkor nem került a korongra. Most eljött az idő" - mondta Per Gessle, a Roxette másik fele, dalszerzője.



A Let Your Heart Dance With Me egyike lesz azon daloknak, amely szerepelni fog a Roxette Bag of Trix című, még idén megjelenő anyagon, amely eddig ki nem adott felvételek gyűjteménye.



Per Gessle felidézte, hogy mielőtt 2016-ban a Good Karma című lemez megjelent, az akkor a rákkal már hosszú ideje harcoló Marie Fredriksson orvosai tanácsára abbahagyta a koncertezést. "Bár a stúdiómunka is megerőltető volt számára, nem kímélte magát, és sikerült leküzdenie minden akadályt" - idézte fel Per Gessle.



A vidám, optimista dal videoklipje is pénteken debütál a közösségi médiafelületeken.



A Roxette második, Look Sharp! című lemezével 1988-ban robbant be a nemzetközi popéletbe. Az albumon szerepelt az It Must Have Been Love, a The Look, valamint a Listen to Your Heart is: mindhárom vezette az amerikai slágerlistát. 1991-ben jelent meg a harmadik Roxette-album, a Joyride, amelynek címadó kislemeze szintén felkúszott a Billboard-lista élére. 1993-ban a Roxette első nem angol anyanyelvű csapatként adhatott akusztikus koncertet a Music Television Unplugged-sorozatában.



A duó tíz stúdiólemezt készített, több mint 80 millió lemezt adott el világszerte és számos koncertturnét tartott.