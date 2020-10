Kultúra

Meghirdették az Év Balatoni Háza 2020 pályázatot

Idén harmadszor hirdették meg az Év Balatoni Háza díjpályázatot, amelyre lakóépület, üdülő, valamint gazdasági épület és középület kategóriákban lehet nevezni december közepéig. 2020.10.02 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A díjpályázatot idén is a Nők a Balatonért Egyesület (NABE) és a térség önkormányzatait tömörítő Balatoni Szövetség (BSZ) hirdette meg a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárságának támogatásával.



"A Balatonhoz a térség építészeti kultúrája is hozzátartozik, ezért fontos népszerűsíteni és példának állítani a legjobb törekvéseket" - mondta Lombár Gábor a pályázat meghirdetésére szervezett csütörtöki tihanyi eseményen, amelyen a 2019. évi nyertes pályaművekből összeállított kiállítást is megnyitották.



Szauer Rózsa, a NABE elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy nemcsak a szép házak, hanem a tájidegen, lakótelep jellegű építmények is szaporodnak a tó körül.



A rendezvényen elhangzottak szerint a díjpályázatra a Balaton-régió egész területéről lehet nevezni, 2013. január 1. után használatba vett épületekkel, december 15-ig. A bírálóbizottság elnöke Füleki Zsolt helyettes államtitkár lesz, tagjait a három érintett megye építészkamarái, a Magyar Építőművészek Szövetsége, a Magyar Építész Kamara, valamint a BSZ és a NABE adja.



Az 1 millió forint összdíjazású pályázatról további részleteket az azevbalatonihaza.hu honlapon találhatnak az érdeklődők.