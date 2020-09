Gyász

Elhunyt Helen Reddy Grammy-díjas ausztrál énekesnő

Elhunyt kedden Helen Reddy Grammy-díjas ausztrál énekesnő, akinek legismertebb dala a női egyenjogúságért folytatott küzdelem himnuszává vált I Am Woman című szám lett a hetvenes években.



A 78 éves énekesnő kedden halt meg Los Angelesben - közölte a családja a Facebookon.



Reddy Addison-kórban szenvedett és 2015-ben demenciát is megállapítottak nála. Élete utolsó éveit egy hírességeket gondozó Los Angeles-i otthonban töltötte - írta a BBC News.



A hetvenes években befutott énekesnő I Am Woman című száma 1972-ben jelent meg, és sok millió példányban kelt el világszerte. Reddy a sikerszám révén két egymást követő évben volt a legtöbb lemezt eladó énekesnő a világon.



1973-ban, amikor a legjobb énekesnőnek járó Grammy-díjat megkapta, híres beszédében a mindent lehetővé tévő istennek mondott köszönetet, akit nőként emlegetett.



Az 1941-ben Melbourne-ben született Reddy szülei színészek voltak, és ő is fellépett előadásokban már gyermekkorától fogva. Miután megnyert egy tehetségkutató versenyt Ausztráliában, a nyereménykét kapott jeggyel New Yorkba utazott a hatvanas években, ahol lemezszerződés szeretett volna kapni. Ez ugyan akkor nem sikerült, de mégis az Egyesült Államokban maradt és később a Capitol Records szerződtette.



Első sikerét az I Don't Know How to Love Him című számával aratta, majd ezt egy sor további, népszerűvé vált szám, köztük a Crazy Love, a Delta Dawn és az Angie Baby követte.



A nemzetközi elismerést az I Am Woman hozta meg számára, ami generációk számára vált meghatározóvá.



Reddy énekesként turnézott világszerte és gyakran szerepelt hollywoodi szórakoztató tévéműsorokban. 1974-ben csillagot kapott a hollywoodi Hírességek sétányán. Pályafutása során néhány filmben mellett színpadi musicalekben is láthatta a közönség.