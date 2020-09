Kultúra

Lengyelországban díjazták Szász Attila Örök tél című alkotását

Szász Attila alkotása, az Örök tél nyerte meg vasárnap este az egyik fődíjat a II. világháborús és antikommunista ellenállóknak szentelt, Megtörhetetlenek-Rendíthetetlenek-Kiátkozottak elnevezésű filmfesztiválon az észak-lengyelországi Gdyniában.



Az Örök tél című filmet a játékfilm kategóriában díjazták, miután 12 külföldi és lengyel alkotással versenyzett.



A játékfilmes kategóriát első alkalommal iktatták be az eddig dokumentumfilm-szemleként szervezett, idén mintegy száz alkotást bemutató gdyniai fesztivál programjába.



A zsűri elnöke, Lech Majewski neves lengyel filmrendező, méltatva Szász Attila alkotását, úgy látta: bár a film "arról a brutális világról beszél, amelyben a donyecki lágerbe 1944-ben elhurcolt asszonyok találják magukat, az ott születő érzelmek segítik őket a túlélésben".



A fesztiválon a szabadság eszméit terjesztő személyiségeket is szokták kitüntetni az Ajtó a szabadság felé elnevezésű díjjal. Idén az elismerésben posztumusz Teleki Pál (1879-1941) miniszterelnök is részesült. A rendezvényen felidézték: 1920-ban Teleki Pál döntésével magyar lőszerszállítmányok indultak a szovjet hadsereggel harcoló Lengyelország megsegítésére, Lengyelország 1939-es német és szovjet megtámadása után pedig a magyar miniszterelnök a lengyel menekültek befogadásáról döntött.



Az Ajtó a szabadság felé elnevezésű díját 2017-ben Wittner Mária 1956-os forradalmár kapta meg, 2018-ban a lengyel-magyar együttműködés védnökeként számon tartott Waclaw Felczak (1916-1993) történészt, második világháborús futárt tüntették ki posztumusz. A díjat ugyanabban az évben Szalai Attila újságíró és diplomata, valamint Kovács István történész, költő, diplomata is átvette.



A Megtörhetetlenek-Rendíthetetlenek-Kiátkozottak nevű, Andrzej Duda lengyel elnök védnökségével szervezett, vasárnap véget ért négynapos rendezvénysorozat műsorában az Örök tél című film mellett több magyar témájú film és pódiumbeszélgetés is szerepelt, a magyar programokat a lengyelországi Waclaw Felczak Intézet támogatásával rendezték.



A panelek résztvevői - köztük Grzegorz Górny ismert lengyel közíró, valamint Molnár Imre történész, diplomata - a 20. századi lengyel-magyar együttműködésről értekeztek.



A tömegeket vonzó fesztivált idén a koronavírus-járvány miatt vegyes formában szervezték, a nézőknek a helyszíni részvétel mellett online közvetítéseket is elérhetővé tettek.