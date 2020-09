Kultúra

Újabb rangos külföldi fesztiválokon mutatkozik be Horvát Lili új filmje

2020.09.26 18:19 MTI

A Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című film újabb rangos külföldi fesztiválokon mutatkozik be októberben. Horvát Lili alkotása meghívást kapott a zürichi, a chicagói, a varsói, a haifai, a puszani és az antalyai nemzetközi seregszemlére is.



Horvát Lili filmjének világpremierjét a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon, észak-amerikai bemutatóját a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon tartották. A hazai mozikban csütörtöktől már látható a film - írja az alkotók MTI-hez eljutatott pénteki közleménye.



A Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmben valóság és képzelet csúszik össze egy szerelmes nő fejében. Márta, a negyvenéves idegsebész szerelmes lesz. Fényes amerikai karrierjét hátrahagyva visszatér Budapestre, hogy új életet kezdjen a férfival. Ám Márta hiába vár a Szabadság híd pesti hídfőjénél: a férfi nem jelenik meg a randevún. Márta kétségbeesetten a keresésére indul, de amikor rátalál, élete szerelme azt állítja, sohasem látta őt azelőtt.



A közlemény szerint a filmet a Rolling Stone magazin a Torontóban látott tíz legjobb alkotás közé sorolta, míg a Variety szerint a nagyszerű film finom noir-beütéssel rendelkezik: bizonytalan megérzések, önbecsapások és a szerelmi megszállottság egyesül Maly Róbert operatőr mellbevágó, 35 mm-es nyersanyagra forgatott képein. A The New York Times szerzői csak hét alkotást emeltek ki a Torontói Filmfesztivál idei filmjei közül, köztük Horvát Lili filmjét.



A film főszerepeiben Stork Natasa és Bodó Viktor látható, mellettük feltűnik még az alkotásban Vilmányi Benett, Nagy Zsolt és Lukáts Andor is. A film operatőre a rendező régi alkotótársa, Maly Róbert, aki a Szerdai gyerek mellett az Oscar-díjas Mindenkit is jegyzi.



A romantikus dráma Csernátony Dóra, Miskolczi Péter és Horvát Lili produkciójában, a Poste Restante gyártásában készült a Nemzeti Filmintézet 354 millió forintos támogatásával.