Jövő nyárra készülhet el a regéci vár részleges rekonstrukciója

A tervek szerint jövő nyárra készülhet el a regéci vár jelenleg zajló részleges rekonstrukciója, amelynek keretében sütőházat, sáfárházat és borozót is kialakítanak, valamint több kiállítással is készülnek a látogatóknak.

A tervek szerint jövő nyárra készülhet el a regéci vár jelenleg zajló részleges rekonstrukciója, amelynek keretében sütőházat, sáfárházat és borozót is kialakítanak, valamint több kiállítással is készülnek a látogatóknak.



Virág Zsolt projektvezető az 1,9 millió euróból megvalósuló munkálatokat bemutató csütörtöki sajtótájékoztatón elmondta: a több mint 300 éve lerombolt erődítmény történeti és építészeti hitelességen alapuló részleges rekonstrukciója zajlik éppen, a tervezett építkezés 60 százalékánál tartanak most. Az európai uniós forrásból, határon átnyúló program keretében megvalósuló fejlesztés részeként a újjáépül a palotaszárny, valamint állagmegóvási munkálatokat végeznek el több épületrészen.



A részletekről szólva kifejtette: a reneszánsz palotaszárny romos falait hagyományos építési technikával építik újjá. A tervezett kiállítások bemutatják majd egyebek mellett a 17. századi északkelet-magyarországi palotaenteriőrök elemeit, a helyi régészeti feltárások során előkerült habán padlócsempéket, bokályos falicsempéket, cserépkályha-töredékeket, díszedényeket. Felidézik a vár "fényes korszakait" is, vagyis amikor az erődítmény Alaghy Menyhért és Erdődy Anna birtokában volt, a Rákóczi-korszakot, valamint Zrínyi Ilona birtokosi tevékenységét - sorolta a projektmenedzser.



Virág Zsolt hozzátette: a háromszintes épület pincéjében borozót, pihenőteret alakítanak ki, a sütőházban bemutatják, hogyan készültek az ételek a középkori eszközökkel, a sáfárházban pedig az élelmiszerek tárolását, feldolgozását tekinthetik meg az érdeklődők. A leányasszonyok házában az udvarhölgyek által használt bútorokat, eszközöket, ruhákat és ékszereket mutatják be.



A magas várakban nagy érték volt a víz, ezért a mosás során rendkívüli takarékosságra törekedtek, ennek módjai is láthatóak lesznek Regécen - ígérte Virág Zsolt.



A regéciek partnere a határon átnyúló programban a szlovákiai Bodrogszerdahely, Nagykövesd és Nagyida. A projektmenedzser kiemelte a bodrogszerdahelyi Vécsey-kastély felújítását, ahol Kossuth Lajos a jogakadémia elvégzése után a gyakornoki idejét töltötte. Mint rámutatott, a regécihez hasonló fejlesztések sokat jelentenek az adott település, sőt a térség számára is.



Ma Magyarországon már 19 vár működik nyereségesen, köztük van a regéci is, ahol az előző, 2016-ban zárult - a jelenlegihez hasonló léptékű - projekt eredményeként jelentősen megugrott a turisták száma. Akkor a településen látogatóközpontot építettek, a várban újjáépítették az öregtornyot, valamint büfét, beléptető épületet és vizesblokkot alakítottak ki - idézte fel Virág Zsolt.



Bakos Ferenc, Regéc polgármestere hozzátette: az előző fejlesztésnek köszönhetően pár ezerről 42 ezerre nőtt a vár éves látogatószáma és hasonló mértékű növekedést várnak a most zajló beruházástól is.

Mindezzel nemcsak megmentették II. Rákóczi Ferenc gyermekkorának és a magyar történelemnek egy fontos színhelyét, de munkahelyeket is teremtettek. A turisztikai érdeklődés növekedése nagy lökést adott a település és a térség más jellegű idegenforgalmi szolgáltatóinak is, például a szállásadóknak, ami nagyon fontos, mert Regéc olyan térségben fekszik, ahol nehéz munkahelyet találni - hangsúlyozta a polgármester.