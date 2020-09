Koronavírus

Film készül a brit egészségügynek milliókat gyűjtő százéves katonáról

Film készül Sir Tom Moore-ról, a brit hadsereg százéves veteránjáról, aki tavasszal csaknem 33 millió fontot gyűjtött a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) számára az új koronavírus okozta járvány elleni küzdelem segítésére.



A "Captain Tom", vagyis Tom százados néven világszerte ismertté vált veterán - aki a második világháború idején az ázsiai hadszíntéren szolgált és századosi rendfokozatban szerelt le - azt vállalta, hogy századik születésnapja előtt százszor körbesétálja házának jókora kertjét. Ennek fejében azt kérte, hogy aki teheti, adományokkal támogassa az NHS által a koronavírus-járvány megfékezésére kifejtett áldozatos erőfeszítést.



Kezdeti célkitűzése az volt, hogy ezer fontot gyűjtsön össze az NHS-t támogató jótékonysági alap számára.



Tom százados április 30-án ünnepelte századik születésnapját, de a századik kört már két héttel korábban megtette kertjében egykori alakulata, a yorkshire-i ezred katonáinak díszsorfala között. Tom Moore naponta tíz kört teljesített kerekes járókerete segítségével kertjének egy kijelölt, 25 méter kerületű része körül a délkelet-angliai Marston Moretaine községben lévő otthonában.



Az adományok azonban ezután is folyamatosan ömlöttek az NHS-segélyalap elkülönített számlájára, amelyen végül 32,8 millió font - 13 milliárd forint -, vagyis az eredeti célkitűzésben megjelölt ezer fontnak csaknem a 33 ezerszerese gyűlt össze.



A több mint másfél millió adományozó között volt Vilmos herceg, II. Erzsébet királynő unokája, aki majdan maga is az Egyesült Királyság uralkodója lesz.



A királynő - Boris Johnson miniszterelnök soron kívüli, egyedi felterjesztését jóváhagyva - a nyáron a Sir előnév viselésére jogosító lovagi rangra emelte a hatalmas adományt összegyűjtő veteránt.



Szerdán bejelentették, hogy film készül Sir Tom életéről James Spring, Nick Moorcroft és Meg Leonard producerek közreműködésével.



A producercsapat nevéhez fűződnek a Táncterápia (Finding Your Feet), illetve a Fisherman's Friends című alkotások.



A BBC közszolgálati médiatársaság szerdán megkérdezte Tom századost, hogy melyik színészt tudná elképzelni élettörténetének megörökítőjeként. Sir Tom először tréfálkozva azzal hárította el a kérdést, hogy nem ismer egyetlen százéves színészt sem, de aztán hozzátette: véleménye szerint Sir Michael Caine vagy Sir Anthony Hopkins "nagyszerű lenne" ebben a szerepben, "feltéve, hogy készek hozzám öregedni".



A forgatás a producerek tervei szerint jövőre kezdődik.