Filmajánló

Bradley Cooper Carey Mulligannel forgatja a Leonard Bernsteinről szóló filmjét

Bradley Cooper amerikai filmsztár Leonard Bernsteinről (1918-1990) szóló új filmjében Carey Mulligan brit színésznő játssza a női főszerepet - közölte a Deadline.com filmes portál.



Bernsteint maga Cooper alakítja.



A legendás karmesterről és zeneszerzőről szóló, Cooper által rendezett film a Maestro címet viseli, ebben a 35 éves Mulligan Bernstein feleségét, Felicia Montealegrét (1922-1978) játssza.



Jamie Bernstein, a zeneszerző lánya három testvére nevében nyilatkozva elmondta, nagyon örülnek a választásnak. "Carey bizonyosan meg tudja formálni Felicia személyiségének humor, elegáns szépség és érzelmi mélység alkotta elegyét" - mondta.



Januárban vált ismertté, hogy Cooper a Netflix streamingszolgáltatónál fogja elkészíteni a filmet. A producerek között van Martin Scorsese, Steven Spielberg és Todd Phillips is. A munkálatok megkezdését 2021-re tervezik.



A film Bernstein mozgalmas életének 30 évét mutatja be, elsősorban chilei származású feleségével kötött házasságát.



Cooper a forgatókönyvet Josh Singer Oscar-díjas szerzővel közösen írja.



A színész 2018-ban debütált rendezőként a Csillag születik című szerelmi drámájával.



Az orosz-zsidó bevándorlók gyermekeként született Leonard Bernstein az Egyesült Államokban a 20. század második felének legnépszerűbb karmesterévé és zeneszerzőjévé vált. Karrierje 1943-ban ívelt fel, amikor 25 évesen helyettesítő karmesterként beugrott a New York-i Filharmonikusok egyik koncertjén.



Világhírnevet elsősorban a West Side Story című 1957-es, később megfilmesített musicallel szerzett.