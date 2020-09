Gasztro

Decanter World Wine Awards - Számos érmet hoztak el a magyar borok

Eredményesen szerepeltek a magyar, elsősorban a tokaji borászatok a világ egyik legrangosabb borversenye, a Decanter World Wine Awards (DWWA) idei kiírásában, melyről 1 Best in Show, 5 platina- és 12 aranyérmet hoztak el.



A nemzetközi borversenyre idén 56 országból érkeztek nevezések. A DWWA zsűrijében dolgozó 116 borszakértő (köztük 37 Master of Wine és 9 Master Sommelier) 16 518 tételt kóstolt Londonban egy teljes hónapon át. A borokat a megszokott, 100 pontos skálán értékelték; a legjobb magyar borok ezúttal 97 pontot értek el - közölte az MTI-vel kedden a sárospataki Harsányi Pincészet.



A magyar borok a tavalyi 3 platina- és 7 aranyérmet magasan felülmúlták, idén ugyanis 1 Best in Show, 5 platina és 12 arany minősítést hoztak el a magyarországi borászatok. A legmagasabb pontszámot elért hat bor (öt aszú és egy édes szamorodni) a Tokaj-Hegyaljai borvidékről érkezett.



A fehérborok között a tokaji Juliet Victor 2017-es édes szamorodnija Best in Show minősítést szerzett.



Platinadíjat is öt tokaji borászat nyert: a Barta pince 2016-os 6 puttonyos Öreg Király Dűlő aszújával, a Dobogó Pincészet 2013-as 6 puttonyos aszújával, a Harsányi Pincészet 2016-os 6 puttonyos aszújával, a Kern Bor és Pezsgőház 2014-es 5 puttonyos aszújával, a Sauska Pincészet pedig 2017-es 5 puttonyos aszújával.



A legjobb magyar vörösek idén Villányból érkeztek a DWWA-ra: Maul Zsolt 2018-as Creator kékfrankosával, valamint 2017-es Dávid cuvée-jével nyert arany minősítést.



Aranyérmet nyert még a tokaji Carpinus 2016-os 6 puttonyos aszúja, a tokaji Chateau Dereszla 2016-os 5 puttonyos aszúja, valamint 2010-es 6 puttonyos aszúja, a tokaji Disznókő 2017-es "1413" szamorodnija, a Grand Tokaj Zrt. 2013-as 6 puttonyos aszúja, a tokaji Gróf Degenfeld 2016-os 5 puttonyos aszúja, a Harsányi Pincészet 2017-es Kútpatka száraz furmintja, a tokaji Holdvölgy 2016-os Culture 6 puttonyos aszúja, a Juliet Victor 2016-os Bomboly száraz furmintja, továbbá a badacsonyi Varga Pincészet 2010-es Olaszrizling Jégbora.