Kultúra

Budapest Concert címmel megjelenik Keith Jarrett Müpában rögzített koncertjének teljes anyaga

A legendás amerikai dzsesszmuzsikus, Keith Jarrett május 8-án ünnepelte 75. születésnapját. Kiadója, a müncheni ECM Records már tavasszal ízelítőt adott a zongorista Müpában rögzített 2016-os koncertjének felvételéből, október 30-án pedig Budapest Concert címmel az emlékezetes fellépés teljes anyagát megjelenteti - közölte a Müpa az MTI-vel.



Keith Jarrett már az intézmény megnyitását követő második évben, 2007-ben improvizatív estet adott a Müpában, 2016-ban pedig szólókoncerttel várta a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem közönségét. Jarrett legutóbbi fellépése a Müpa 2016/17-es évadának záróeseménye volt, a Müpa stúdiója pedig kiváló minőségben rögzítette a teltházas koncertet. Az eredménnyel mind Jarrett, mind az ECM kiadó elégedett volt: a koncerten rögzített Answer Me című darabot Keith Jarrett 75. születésnapján jelentették meg májusban, hamarosan pedig a koncert teljes felvétele napvilágot fog látni dupla CD-n és LP-n.



Az anyai ágon részben magyar származású Keith Jarrett 1945. május 8-án született a pennsylvaniai Allentownban. A zongorista kezdetben Miles Davis, Art Blakey és Charles Lloyd együtteseiben zenélt, később saját útját járva alakította ki másokkal össze nem téveszthető stílusát. Amerikai együttesében Dewey Redman szaxofonos, Charlie Haden bőgős és Paul Motian dobos, míg európai kvartettjében Jan Garbarek, Palle Danielsson és Jon Christensen voltak a partnerei, Jack DeJohnette dobossal és Gary Peacock bőgőssel megalapított triója pedig új távlatokat hozott a három hangszer együttműködésében.



Az elmúlt több mint negyven évben maradandó élményt kínáló, rögtönzött szólózongora-koncertjei mellett Keith Jarrett és Manfred Eicher producer, az ECM kiadó alapítójának találkozása a lemezfelvételek terén is gyümölcsözőnek bizonyult. Együttműködésüknek számos, a kortárs dzsessz területén új irányokat kijelölő lemez köszönhető, köztük olyan koncertfelvételek, mint az 1975-ös The Köln Concert, amely a jazztörténet legnagyobb sikerű, milliós példányszámban elkelt szólózongora-albuma lett. Ennek az impozáns diszkográfiának a része lesz az október 30-án megjelenő Budapest Concert is.