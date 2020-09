Kultúra

Csütörtökön kerül a mozikba Horvát Lili hipnotikus szerelmesfilmje

Horvát Lili új, hipnotikus filmjében egy szerelmes nő fantáziavilága keveredik a valósággal; a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre szeptember 24-én kerül országszerte a mozikba.



A történetben Vizy Márta, a negyvenéves idegsebész szerelmes lesz. Fényes amerikai karrierjét hátrahagyva visszatér Budapestre, hogy új életet kezdjen a férfival, Drexler Jánossal. Ám Márta hiába vár a Szabadság híd pesti hídfőjénél: a férfi nem jelenik meg a randevún, ezért kétségbeesetten a keresésére indul, de amikor rátalál, élete szerelme azt állítja: sohasem látta őt azelőtt.



A valóság és a képzelt valóság közti keskeny határsávban játszódó történet születéséről Horvát Lili rendező az MTI-nek azt mondta, hogy először csak jelenetfoszlányként ugrott be neki, hogy a férfi nem ismeri meg a nőt, aki vágyakozással és szerelemmel telve megérkezik hozzá, hogy elkezdjék közös életüket. "Majd apránként elkezdtem hozzárakosgatni a további elemeket, arra törekedve, hogy ez a szituáció minél húsbavágóbb legyen. Úgy döntöttem, hogy a szereplők ne egészen fiatalok legyenek, legyen már mögöttük egy felépített élet, amit kockára tesznek egymásért" - mondta.



Ez különösen Márta oldaláról volt fontos. "Neki egy nagy karrierrel rendelkező, igazi mai szupernőnek kellett lennie, akinek a részéről talán kevésbé várható, hogy hirtelen összepakolja a bőröndjét és egy érzelmi döntés miatt kockára teszi az egész életét" - fejtette ki.



A filmben erősen összemosódik Márta fantáziavilága és a valóság. A rendező szerint mindannyian szövünk magunkkal kapcsolatban terveket és álmokat, amelyeket megpróbálunk szinkronba hozni a felszínen levő életünkkel, ennek érdekében pedig mindnyájan hajlamosak vagyunk a magunk kedve szerint alakítani a valóságot.



Márta komplex szerepét Stork Natasa alakítja. Horvát Lili a színésznő kiválasztásáról azt mondta: már a próbafelvételeken látszódott, hogy benne megvan az erőnek és törékenységnek a kettőssége és kellően komoly intelligenciával rendelkezik ahhoz, hogy hitelesen formálja meg az agysebész szerepét.



Drexler János orvost Bodó Viktor játssza, aki tizenhárom év után a Felkészülésben jelenik meg újra a mozivásznon. "Fajsúlyos személyiséget kerestünk erre a szerepre, Bodó Viktor pedig az" - vélekedett a rendező, hozzátéve: gimnazista korában többször látta őt a színpadon és nagyon megmaradt benne Bodó Viktor erős színpadi jelenléte. "Nagy öröm, hogy a mi filmünk hozta meg először a kedvét ahhoz, hogy ennyi év után visszatérjen a vászonra" - tette hozzá.



A film fontos szerepeiben feltűnik még Vilmányi Benett, Nagy Zsolt és Lukáts Andor, emellett epizódszerepben amatőr színészek is feltűnnek a vásznon: Peer Krisztián költő és Nyáry Krisztián irodalomtörténész.



A film operatőre a rendező régi alkotótársa, Maly Róbert, aki a Szerdai gyerek mellett az Oscar-díjas Mindenkit is jegyzi.

A romantikus dráma Csernátony Dóra, Miskolczi Péter és Horvát Lili produkciójában, a Poste Restante gyártásában készült a Nemzeti Filmintézet 354 millió forintos támogatásával. A Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre világpremierje a Velencei Filmfesztiválon volt, azóta szerepelt a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválon és Észak-Amerika legrangosabb filmfesztiválján, a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon is.



Horvát Lili 2015-ben első nagyjátékfilmjével, a Szerdai gyerekkel megnyerte a Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztivál East of the West versenyprogramjának fődíját, a kritikusokból álló FEDEORA zsűri díját és számos további rangos nemzetközi fesztiváldíjjal jutalmazták.