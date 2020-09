Kultúra

Városi séták és pop-up kiállítás a 15. PLACCC Fesztiválon Budapesten

Városi séták, pop-up kiállítás és táncprodukció is várja az érdeklődőket szeptember 24. és október 2. között a 15. Placcc Fesztiválon, amely idén a megszokottnál kisebb programmal jelentkezik.



A PLACCC Fesztiválra jellemző módon a produkciókat a főváros utcáin láthatja a közönség, idén üres belvárosi kirakatban, de egy falmászó sportklubban is lesznek előadások - olvasható az MTI-hez elküldött tájékoztatóban.



Vörös Krisztián (Piros), a PLACC tervezőjének pop-up kiállításával kezdődik a nemzetközi programsorozat. Idén is Vörös Krisztián tervezte a fesztivál arculatát, amelyet egy festmény ihletett.



Négy tematikus sétára várja az érdeklődőket a Re:walking The City című programon. Murányi Marcell Bug című projektjének részeként bogárhoteleket, bogaraknak, rovaroknak lakhelyül szolgáló kis várakat épített természetes alapanyagokból vagy hulladékból. Somló Dávid Kicsengetés című sétája pedig a köztér meditatív, "egyszerre személyes és közösségi megélésére ösztönöz".



Ine van Horennek, a Magyar Képzőművészeti Egyetem flamand hallgatójának Blaha-walk című sétája a városi antropológia szemszögéből vizsgálja Budapest ambivalens terét és az azt meghatározó épületet. Juhász Gergő Kaska a Make it visible című sétáján hajléktalan emberekről készít portrékat, amelyek public art alkotásokként egy ideig a helyszínen maradnak. A képzőművészt az érdekli, hogy ha egy tűzfalfestmény turistalátványossággá, a város büszkeségévé tud válni, akkor vajon azzá válhat-e egy hajléktalan ember és képmása.



Vass Imre táncművész rész_munka_idő című projektjében üres, belvárosi üzlethelyiségben táncol öt napon keresztül, hétfőtől péntekig napi négy órában. A produkció olyan kérdéseket vet fel, hogy valójában kinek, hogyan és milyen mértékben térül meg a táncművész kitartó és megterhelő izommunkája, ki dönti el a különféle munkák, például ennek a táncprodukciónak a társadalmi hasznosságát.



A Ziggurat Project művészei az AWE című új, térspecifikus darabjukat mutatják be a Spider Mászóteremben. Az előadás mozgásvilága a kortárs táncot ötvözi valós sportmászó technikával és színházi elemekkel.



A járványhelyzet miatt jövőre halasztották a Collectief Walden holland társulat Windstilleven című előadásának budapesti bemutatóját, de a produkció egyik különleges díszletelemét meg lehet nézni a fesztiválon. A camera obscuraként funkcionáló "konténert" az elmúlt szemeszterben a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatói tervezték újra Lassu Péter irányításával egyetemi kurzus részeként.



A fesztivált a hatályos járványügyi előírásokat betartva, a művészek és a közönség biztonságát szem előtt tartva rendezik meg. Az aktuális korlátozások egyes programokat is érinthetnek, amelyről az esemény honlapján és Facebook-oldalán adnak tájékoztatást a szervezők.