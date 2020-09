Járvány

A koronavírus miatt elmaradnak a Magyar Állami Operaház előadásai

Csütörtöktől elmaradnak a koronavírus-járvány miatt a Magyar Állami Operaház előadásai előreláthatólag október 17-ig, kivéve a szombatra meghirdetett Bach-születésnap és a szeptember 22-re tervezett Benyovszky Móric, avagy a kamcsatkai száműzöttek című operaest - tájékoztatta a dalszínház csütörtökön az MTI-t.



A közlemény szerint a Magyar Állami Operaház október 1-ig mindennemű zenei, rendelkező és balettpróbát felfüggeszt, ennek eredményeképp pedig meghirdetett előadásaik döntő többsége október 17-ig elmarad.



Mint írják, a döntés azután vált szükségessé, hogy a lehetséges maximális egészségügyi óvintézkedések ellenére az elmúlt napokban az intézmény csoportos művészeti tárai közül az Opera Kórusban és a Magyar Nemzeti Balettben szórványos, az előadások motorjaként működő Opera Zenekarban viszont sorozatos megbetegedések tapasztalhatók és a vírus immár az énekes szólistákat is elérte.



Az Opera törölt előadásai alól kivétel képez a szombatra meghirdetett Bach-születésnap és a szeptember 22-re tervezett Benyovszky Móric, avagy a kamcsatkai száműzöttek című operaest, amelyek csekély előadói apparátusa - zenekar helyett zongora, énekkari közreműködés nélkül - lehetővé teszi a produkciók megtartását és streamelését is.



A beutazási korlátozások miatt ugyancsak meghiúsul a Szentpétervári Opera október elejére tervezett két vendégelőadása, a Faust és a Gyöngyhalászok is.



Az esetleges újraindulásról a szeptember végi pandémiás helyzet értékelésének függvényében külön tájékoztatást adnak legkésőbb október elsején, a zene világnapján - olvasható a közleményben.



Az Opera a leállás idejére hétvégenként Maszkabál címmel ingyenes, zongorával kísért online áriaesteket sugároz közösségi oldalán az Eiffel Műhelyházból, a programsorozat indulásáról, előadóiról és a további részletekről hamarosan bővebb felvilágosítást adnak. Az elmaradó előadások jegyeinek becserélésével vagy visszaváltásával kapcsolatban hamarosan újabb közleményt tesznek közzé honlapjukon.



Közölték még, hogy az Országos Mentőszolgálattal történő egyeztetés révén a következő nehéz időszakban az Opera művészei és munkatársai láthatják el a Közép-Magyarországi Régió hatósági tesztműveleteinek adminisztratív feladatait, segíthetik operátorként és adatrögzítőként az egészségügyi szakszemélyzet munkáját.