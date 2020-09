Járvány

Koronavírusos az Edda billentyűse

Az Edda tagjai körében is felütötte a fejét a koronavírus. Pataky Attila kórházba került, bár az ő tesztjéről egyelőre nem tudni, de a basszusgitáros Kicska László karanténba került, és a billentyűs Gömöry Zsolt is beteg.



A Blikk csütörtökön azt írta, hogy Pataky teszteredménye továbbra sem ismert, de Gömöry már tudja az eredményt: pozitív lett a tesztje. A billentyűs a lapnak azt mondta: "Megérkezett a koronavírustesztem eredménye: pozitív vagyok. A Korányiban kezelnek. Pocsékul vagyok, fájdalmaim is vannak."