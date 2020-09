Koronavírus

Teljes szeptemberi műsorát elhalasztja a Vörösmarty Színház

A múlt héten egy színésznél, most újabb társulati tagoknál mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ezért a székesfehérvári Vörösmarty Színház vezetősége a teljes szeptemberi műsorát elhalasztja - közölte a teátrum hétfőn az MTI-vel.



Tájékoztatásuk szerint a Nemzeti Népegészségügyi Központtal együttműködve megtörtént a kontaktkutatás, majd a szűrés, így derült fény az újabb pozitív esetekre. A színház az első perctől kezdve minden szükséges óvintézkedést megtett annak érdekében, hogy falain kívül maradjon a vírus: a folyamatos ózonos fertőtlenítés mellett a napokban megtörtént a teljes épület ezüstkolloidos permetezése is - tették hozzá.



Mint írták, az érintett előadások pótlására későbbi időpontban kerül sor, amikor az érintettek garantáltan, biztonságban állhatnak újra munkába.



A Vörösmarty Színház múlt kedden jelentette be, hogy elhalasztja Az ember tragédiája 2.0 szeptember 12-ei ősbemutatóját, mert a társulat egyik tagjának koronavírus-tesztje pozitív lett.