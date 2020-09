Kultúra

Az Elfújta a szél című filmet vetíti csütörtök este az M5

Egy igazi közönségkedvenc filmet tűz műsorára a közmédia: a legendás Elfújta a szél című amerikai romantikus drámát szeptember 10-én, csütörtökön este 21 órától láthatják a nézők az M5 kulturális csatornán - tájékoztatta a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Sajtóirodája kedden az MTI-t.



A közlemény idézi Bán Jánost, az M5 kulturális csatorna igazgatóját, aki felidézte, hogy az Elfújta a szél című sikerfilm nézők millióit hódította meg világszerte. Az amerikai romantikus dráma 1939-es megjelenése óta a televíziós vetítések révén mai napig az egyik legismertebb és legnépszerűbb filmes alkotás.



Az M5 csatornaigazgatója hozzátette: nemcsak történelmi szempontból izgalmas a cselekménye, hanem lebilincselően mesél emberi sorsokról, háborúról, szerelemről és újrakezdésről is.



Az Elfújta a szél a filmtörténet egyik ikonikus műve, mely Margaret Mitchell azonos című Pulitzer-díjas regényéből készült. Az amerikai polgárháború idején játszódó történet egy georgiai ültetvényes lányának, Scarlett O'Harának a viharos szerelmi életét dolgozza fel. A legendás filmet 1939-ben mutatták be olyan sztárszereplőkkel, mint Clark Gable, Vivien Leigh, Leslie Howard vagy Olivia de Havilland. Az Elfújta a szél összesen 13 Oscar-díj jelölést kapott, amiből nyolcat meg is nyert - olvasható a közleményben.



Mint írják, a megkapó alkotás sikere több mint nyolc évtized után sem halványult. A polgárháborús dráma annak idején 4 millió dollárba került, de már néhány hónappal a bemutatót követően 10 millió dollárt hozott az alkotóknak, és - az inflációval kiigazítva - a mai napig első helyen szerepel a legtöbb bevételt termelő filmek listáján.