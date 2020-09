Kultúra

Fischer Annie eddig nem ismert felvételei két lemezen

Secrets címmel dupla CD-t jelentetett meg Fischer Annie eddig ismeretlen felvételeiből a Hungaroton. A Secrets című anyagon Schubert-, Schumann- és Chopin-művek hallhatók a 25 éve elhunyt világhírű zongoraművész előadásában.



Fischer Annie csaknem hét évtizeden át volt a magyar zenei előadóművészet meghatározó alakja. A most megjelent két lemezre azokból a felvételekből készült válogatás, amelyeket Dévény Anna gyógytornász, művészi torna szakedző rögzített magnetofonnal a hetvenes-nyolcvanas években Fischer Annie hangversenyein - közölte a Hungaroton hétfőn az MTI-vel.



Mint írták, az azóta szintén elhunyt Dévény Anna az ötvenes évektől követte Fischer Annie pályafutását, majd a hetvenes évek elejétől egészen a zongoraművész haláláig rögzítette a hangversenyeket egy magnetofonnal. A Secrets-en hallható Schubert a-moll és A-dúr szonátája, valamint Schumann Fantasiestücke című opusa, ezeket stúdiófelvételeken nem lehet fellelni Fischer Annie-tól. A második CD-n Schumann Kreislerianája, valamint Chopin cisz-moll noktürnje is szerepel a zongoraművész előadásában.



"Ezek a természetesen nem stúdióminőségű felvételek emberközelből és teljes egyszerűséggel mutatják meg azt a varázslatot, amelyet az ember egy Fischer Annie-koncerten átélt. Az oly sokszor hallott művek abban a pillanatban születtek meg, teljesen új arcukat mutatva - anélkül, hogy erre a legkisebb mértékben is törekedett volna. Egyszerűen csak együtt élt, lélegzett a szerzővel, és a saját, tökéletesen igaz, minden mesterkéltségtől mentes csatornáján keresztülengedve a zeneműveket, megszületett a csoda" - idézte a közlemény Simon Izabella és Várjon Dénes zongoraművészt.