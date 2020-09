Gyász

Elhunyt Jirí Menzel

Jirí Menzel nem csak a mentorom, hanem a barátom is volt. Egészen kivételes kvalitás, humanizmus és mély szakmai tudás jellemezte film- és színházi rendezőként, illetve színészként egyaránt - mondta Bán János színművész hétfőn az MTI-nek a 82 éves korában elhunyt alkotóra emlékezve.



Az Oscar-díjas cseh rendező, Jirí Menzel szombaton hunyt el. Bán János több alkalommal dolgozott Menzellel.



"1978-ban, Gyarmathy Lívia Minden szerdán című filmjében találkoztunk először, ebben Menzel egy kisebb szerepet játszott. Nagyon sokat beszélgettünk, akkor német nyelven, és a sors úgy hozta, hogy néhány évvel később újra együtt forgattunk, akkor Maár Gyula Felhőjátékában, aminek ő volt a főszereplője. 1983-ig Pécsett tartották a filmszemléket, akkor is rendszeresen összefutottunk" - idézte fel a magyar színész.



Amikor 1983-ban a Stílusgyakorlattal prágai vendégjátékon jártak, Menzelnek már megvolt Az én kis falum forgatókönyve, amelyet Jan Sverák írt. Bán 1984-ben a Katona József Színházban a Menzel által rendezett Szarvaskirályban, Carlo Gozzi darabjában is szerepet kapott.



Az 1985-ben bemutatott Menzel-filmet, Az én kis falum című mozit Oscar-díjra jelölték a legjobb külföldi film kategóriában.



"A Stílusgyakorlatban van egy parasztjelenet, amit Gáspár Sándorral adunk elő, és egy néma suttyót játszom benne. Azt hiszem, ez vezetett ahhoz, hogy Menzel engem választott Az én kis falum főszerepére, Otík megformálására" - jegyezte meg a színművész.



Arról 2016-ban, a budapesti Cseh Filmkarneválon (amelyen Jirí Menzel is meghívott vendég volt) beszélt Bán János, hogy Az én kis falum élete fontos mérföldköve volt, a film magabiztosságot adott neki színészként, emellett összehozta a cseh kultúrával, a hrabali, haseki világszemlélettel.



"Hrabal Őfelsége pincére voltam című művéből írt filmje magyarországi bemutatóján, 2007-ben Menzel úr azt mondta, két igazi barátja van Magyarországon, Szabó István és Bán János. Megtisztelő volt számomra a barátsága" - mondta végül Bán János az MTI-nek.