Visszatér a KGB, a Kisváros sorozat zenekara

Csaknem két évtized szünet után újjáalakult a KGB zenekar. A Karthago együttesből ismert Kiss Zoltán Zéro projektje, amely sokáig a Kisváros című tévésorozatban szerepelt, két új taggal kiegészülve szeptember 12-én Budapesten lép fel.

A KGB 1992 őszén alakult, amikor Kiss Zoltán Zéro basszusgitáros és Gidófalvy Attila billentyűs, a Karthago és a Fáraó együttes két tagja felkérést kapott a Kisváros című televíziós sorozat zenéjének elkészítésére. A csapat első sikerét 1993 tavaszán érte el, amikor Őrült nyár című dalával bekerült a Mitax-Organ Pop-Rock fesztivál döntőjébe.



Az országos ismertséget az 1993 nyarán debütáló Kisváros-sorozathoz készített főcímzenék - Az én városom, Nincs Üzenet, Sose múljon el - és a számos betétdal hozta meg. A KGB tagjai hét alkalommal - magukat alakítva - szerepeltek is a szériában. A Kisváros 2001-ben fejeződött be, a nyolc év alatt a nézők kétszáz részt láthattak.



A filmzenével három KGB-lemez jelent meg és több videoklip készült. Kiss Zoltán Zéro zeneszerző, szövegíró, énekes és basszusgitáros nemrég döntött úgy, hogy egy megújult formációval ismét életre hívja a KGB-t - közölte a zenekar az MTI-vel.



Az új, trió felállásban Kiss zenésztársa Kelemen Tamás, az Emelet gitárosa, valamint Lobó-Szalóky Lázár, a Dirty Slippers frontembere, aki 2019-től a KGB-Kisváros produkció akusztikus gitárosa. Mint írták, Zéro és Kelemen évek óta együtt zenél a Fáraó együttesben is.



A három zenész első alkalommal lesz látható együtt a színpadon a 20. Őrmező Ünnepe Fesztiválon, a tervek között egy turné is szerepel.