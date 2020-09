Kultúra

Francis Bacon egy ritkán látható festményét állítják ki Londonban

Francis Bacon egy bika haláltusáját ábrázoló Study of a Bull című festményét állítják ki Londonban. A művész ritkán látható alkotása, élete utolsó műve a Királyi Művészeti Akadémia tárlatán látható jövőre.



A két méter magas képet először állítják ki Nagy-Britanniában. Bacon a festményt híres dél-kensingtoni műtermében, napokkal halála előtt fejezte be - emlékeztet a The Guardian cikke.



"Érzékelhető, hogy a bika, amely a művész is lehetne, belépni készül a mögötte lévő sötétségbe. A bika a csábító élet és az elkerülhetetlen halál között áll. Hihetetlenül megindító" - fogalmazott Michael Peppiatt, Bacon barátja és életrajzírója.



A magángyűjteményben őrzött festmény létezéséről csak 2016-ban szerzett tudomást a világ. Előtte sohasem mutatták be nyilvánosság előtt, és nem is írtak róla.



A Királyi Művészeti Akadémia 2021-es Bacon-kiállításának ez a kép lesz a sztárja. A Peppiatt által szervezett kiállítás a művész 45 képét vonultatja fel, köztük korai, 1930-as és 1940-es években készített alkotásait.