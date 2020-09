Kultúra

Friderikusz Sándor visszatér a képernyőre

Négy év kihagyás után ismét saját tévéműsort kap Friderikusz Sándor. A Pulitzer-emlékdíjas újságíró a Blikk értesülése szerint a Story of my Life című talk show műsorvezetője lesz az RTL Klubon. Sztárpárok lesznek a vendégei, méghozzá úgy, hogy elmaszkírozzák őket a felvétel egy részére, és amikor arról mesélnek, hogyan képzelik el a jövőjüket, saját, 10-20-30 évvel idősebb másukká lesznek átalakítva.



Friderikusz Sándor az utóbbi időben kerülte a nyilvánosságot. Legutóbb 2016-ban láthatták a nézők a TV2 képernyőjén az Összezárva Friderikusszal című műsorban - amit most Hajdú Péter a LifeTV-n csinál nélküle.



A lap úgy tudja, már tart a forgatás, de még nem tudni, mikor kerül adásba a műsor.