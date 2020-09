Kultúra

Műtárgyak éjszakája mintegy ötven fővárosi helyszínen

Mintegy ötven fővárosi helyszínen több mint száz programmal rendezik meg szeptember 17. és 19. között a 4. Műtárgyak éjszakáját, amelyen többek között műterem- és műhelylátogatások, tárlatvezetések, filmvetítések és épületséták várják az érdeklődőket.



Rendhagyó és izgalmakkal teli a mostani év, idén ugyanis az eredetileg nyárra tervezett Műtárgyak éjszakáját is őszre kellett halasztani - hangsúlyozta a programsorozat csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján a szervező műtárgy.com ügyvezetője. Kollmann Szilvia hozzátette azonban: az eseménysorozathoz csak kis létszámú programokat hirdetnek, kötelező maszkhasználattal.



Mint kiemelte, a Műtárgyak éjszakájához számos múzeum is csatlakozott, mások mellett a Magyar Nemzeti Galéria, a Szépművészeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Műcsarnok, a Kassák Múzeum, a Budapest Történeti Múzeum, valamint az Iparművészeti Múzeum a Ráth György-villával.



Kollmann Szilvia elmondása szerint a látogatók tizenötféle programtípusból választhatnak. A kortárs művészet iránt érdeklődők előtt például megnyílnak a műtermek és olyan alkotók várják őket, mint Majoros Áron, Esse Bánki Ákos, Korodi Zsuzsanna, Gáspár György és Barakonyi Zsombor. Látogatható lesz a Fiatal Képzőművészek Stúdiója és a Budapest Art Factory is.



A részben online is követhető szakmai előadásokon a közönség megismerkedhet a kézműves lámpák születésével és a kőfaragás mesterségével, de a festményeken megjelenő fejfedőkről, a Feszty-körkép titkairól, az ötvösművész Fabergé sikersztorijáról vagy Frida Kahlo és a fotográfia kapcsolatáról is lehet majd előadást hallgatni. Bemutatkozik négy kortárs ékszerművész, valamint a kárpitművészet legjobbjai.



A workshopok kínálatában porcelánfestés- és formázás, optikai illúzió, fotókidolgozás, fejdíszkészítés és szitázás is szerepel; a porcelánworkshop-sorozat idén a Herendi és az Óbudai Múzeum foglalkozásán túl a Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesületének (FISE) programjával bővül.



Tárlatvezetést tartanak a Szépművészeti Múzeumban, a Kassák Múzeumban, a Vasarely Múzeumban, a Műcsarnokban, a Hegyvidék Galériában, az Óbudai Múzeumban, a Budapesti Történeti Múzeumban, a Várfok Galériában, a Virág Judit Galériában, a Montparnasse Galériában, a Bodó Galériában és a Magyar Nemzeti Galériában is, utóbbit Kriptától a kupoláig címmel épületsétán lehet majd bejárni. A rendezvény új állomása a Ráth György-villa, ahol a szecessziós műalkotásokon szereplő nők lesznek a középpontban, a MET Galériában pedig az újító technikákról és a digitális alkotásokról lehet többet megtudni.



Idén sem maradnak el a műtárgy-restaurálással kapcsolatos programok, mint az epreskerti séta vagy a műhelylátogatás Vaja László porcelánrestaurátornál.

A kortárs fotográfia kedvelőinek a szervezők a TOBE Gallery tárlatvezetését ajánlják Máté Bartha Kontakt című kiállításán, a Várfok Galéria projekt roomjában Czigány Ákos fotográfus és Néma Júlia keramikus tervezőművész állít ki, a Kubik Coworking terében pedig maguk a művészek mutatják be a MOME Tárgyalkotó Tanszék diplomamunkáiból válogató, De hominis dignitate című tárlatot.



Kollmann Szilvia kiemelte a fogyatékossággal élő emberek és a művészet kapcsolatáról szóló kerekasztal-beszélgetést, hozzátéve, hogy a Műtárgyak éjszakáján fogyatékosság-barát programokat is szerveznek: a Műcsarnokban élményalapú foglalkozás, a Szépművészeti Múzeumban tárlatvezetés, a Nemzeti Múzeum körül múzeumkerti séta és az Arte Galériában érmék kézbevétele színesíti a kínálatot.