Programajánló

Századik Nemzetközi Lemez- és CD Börze Óbudán

Századik alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Lemez- és CD Börzét. Szeptember 19-én az Óbudai Kulturális Központban számos programmal, zenével, dedikálással várják az érdeklődőket; a Börze Awardot Várkonyi Mátyás veheti át.



A Nemzetközi Lemez- és CD Börzén rendszeresen ezernél is több gyűjtő, érdeklődő, kereskedő vesz részt. Az 1996 óta zajló találkozókon (a helyszín sokáig az egykori Petőfi Csarnok volt) vinyl lemezek, CD-k, videók, egyéb hang- és képhordozók, régi zenei újságok, telefonkártyák és bélyeg szerepelnek a kínálatban. A rendezvényt külföldön is jegyzik, szerepel a nemzetközi lemezbörze-naptárban.



A Börze Awardot 2002 óta adják át olyan énekesek, együttesek, médiaszemélyiségek részére, akik jelentős mértékben vesznek részt a zenei- és egyéb kulturális értékek felkutatásában hazai, valamint nemzetközi vonalon, mindent megtesznek azok ápolása, megőrzése érdekében a jelen és a jövő számára - közölte Csabai Mátyás, az esemény szervezője, a Lemezbörze,...plusz tulajdonos-főszerkesztője az MTI-vel.



A kuratórium döntése alapján idén a díjat a 70. születésnapját a napokban ünneplő Várkonyi Mátyás Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, szövegíró, a Zé-Gé és a Generál együttes alapítója és vezetője veheti át. Nevéhez fűződik a Rock Színház létrehozása, ő írta az első magyar rockoperát, a Sztárcsinálókat.



Eddig húsz alkalommal adták át a Börze Awardot, 2003-tól a díjat megkapta Szikora Róbert, az Omega, a Karthago, a Bikini, Elvis Presley (posztumusz), Bobby Solo, Horváth Charlie, Komjáthy György, a Scorpions, a Tankcsapda, Benkó Sándor, Balázs Fecó, Kalapács József, az Edda, Csongrádi Kata és S. Nagy István, Ganxsta Zolee, Laux József (posztumusz), B. Tóth László, Jenei Szilveszter és Somló Tamás (posztumusz).



Mint írták, a jubileumi börzére a hazai zenészek legszélesebb körét hívták meg egy ünnepi koccintásra, dedikálni fog Billy Holmes angol zeneszerző-énekes. Az alkalomra készül egy dal, amelyet be is mutatnak. A Magyar Posta szeptember 19-én kihelyezett postahivatalt üzemeltet az Óbudai Kulturális Központban és alkalmi emlékbélyegzőt használ.



A rendezvény mind a látogatók, mind a gyűjtők-eladók részére ingyenes.